Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2023/2024

«Динамо» обыграло «Оренбург» в полуфинале Пути регионов Кубка России

сегодня, 18:59
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Оренбург» уступил «Динамо» в первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России (2:4).

Фёдор Смолов вывел гостей вперед на 11-й минуте, на 62-й преимущество команды удвоил Константин Тюкавин. Мохаммад Горбани отыграл один из мячей на 68-й. Денис Макаров забил третий гол москвичей на 74-й, а на 82-й за «бело-голубых» отличился Хорхе Карраскаль. Второй гол хозяев поля отправил в сетку ворот Жорди Томпсон на 90+2-й.

Во втором этапе полуфинала москвичи сыграют либо с «Балтикой», либо с проигравшей командой противостояния «Зенита» и «Спартака».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ростов» вышел во 2-й этап полуфинала Кубка после победы над «Уралом»
Сегодня, 19:01
ПСЖ разгромил «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Сегодня, 00:00
«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Атлетико»
Вчера, 23:56
ЦСКА одержал победу над «Балтикой» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 21:30
Чемпионство «Байера» и гонка в Англии. Обзор тура лиг топ-5 и РПЛ
Вчера, 00:45
«Челси» забил шесть голов «Эвертону», Палмер оформил покер
Вчера, 00:00
Сортировать
Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:54
Первый гол скорее несчастный случай, там не разобоались Фернандес с Шуниным, кому из них играть. А второй гол -следствие ненужных финтов Дасы в атаке. Мало того, что сами не щабили, так ещё и привезли себе гол. Тренер должен обратить на это внимание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 19:44
До конца сезона это исключено Интриги нет и не будет
баск
баск ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 19:41
Так и первая банка в наши ворота тоже тупая получилась- пока Шунин с Фернандесом щёлкали клювами- кому из них играть этот мяч, Горбани просто сунул клешню и вынимай)

Правда, сомнений в положительном исходе из-за этого гола не возникло совершенно. Редкий случай..))
баск
баск
сегодня в 19:32
Марцел верен себе- скучать не даёт..

Если в Ебурге в старте у Динамо вышли 8 легов, то сегодня Личка перевернулся
и выпустил 8 россиян.
Думаю, что будь у него такая возможность, он бы и все 11 кровиночек в старте выставил)

То ли это был публичный ответ на распространившиеся вчера нелепые слухи
о команде, то ли ещё какая задумка была, но скорее всего он просто догадывался, что Деограсия сегодня тоже не станет сразу грузить свой аргентинский бомонд.

Так и вышло, обе команды начали матч в сильном полурезерве.
Но когда после перерыва при минимальном счёте в пользу Динамо хозяева чувствительно насели, Личка круто изменил диспозицию и отправил на поле одновременно целую ударную бригаду из основы.

Положение моментально изменилось, поскольку силы стали неравны.
Так, Карраскаль, едва выйдя на поле, шутя накрутил слева пару защей хозяев и выдал мягенький наброс на линию вратарской Костику, чтоб тот только лоб подставил.

Деограсия же лишь после этого призвал к оружию Веру и Флорентина, но это не помогло- и счёт успел увеличиться, и спасательная бригада Динамо в составе Чавеса, Карраскаля, Нгамалё и Тюкавина с ходу почувствовала вкус к делу
и неотвратимо овладела положением..

Оренбургу спасибо за игру.
Через неделю мы снова встречаемся здесь же, но уже в чемпе, и это будет
для Динамо наверняка труднее.

А сегодня- сораДников с победой и проходом.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 19:28, ред.
Сомневаюсь что Карпин уйдёт из Ростова до окончания сезона
Я болельщик Ростова с 2002 года
Gotlib
Gotlib ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:23
Будет ли Карпин к тому времени тренером Ростова или Спартака? Вот в чём интрига.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 19:19
Оренбург не прыгал выше головы. Они на домашнем искусственном поле могут любую команду обыграть
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:13
Оренбург и так прыгнул выше головы.
Futurista
Futurista ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 19:13
77 )...
adekvat
adekvat ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 19:11
А Динамо это какой регион?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:08
Теперь в полуфинале ждем пары Ростов-Спартак и Динамо-Балтика. А в финале пути регионов Ростов - Динамо. А далее финал Кубка РПЛ мне видится Ростов _Зенит. Могу ошибиться, но думаю нет.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:06
Во втором матче Ростов обыграл вторым составом Урал на выезде
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:05
Поздравляю болельщиков Динамо с победой
Gotlib
Gotlib
сегодня в 19:02, ред.
Даса запорол опасную атаку и привёз гол в конце игры. И нафига Малë толкнул соперника и заработал жёлтую карточку? Но главное победили крекую команду и идëм дальше. 👌
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 