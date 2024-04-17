«Динамо» обыграло «Оренбург» в полуфинале Пути регионов Кубка России

«Оренбург» уступил «Динамо» в первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России (2:4).
Фёдор Смолов вывел гостей вперед на 11-й минуте, на 62-й преимущество команды удвоил Константин Тюкавин. Мохаммад Горбани отыграл один из мячей на 68-й. Денис Макаров забил третий гол москвичей на 74-й, а на 82-й за «бело-голубых» отличился Хорхе Карраскаль. Второй гол хозяев поля отправил в сетку ворот Жорди Томпсон на 90+2-й.
Во втором этапе полуфинала москвичи сыграют либо с «Балтикой», либо с проигравшей командой противостояния «Зенита» и «Спартака».
Правда, сомнений в положительном исходе из-за этого гола не возникло совершенно. Редкий случай..))
Правда, сомнений в положительном исходе из-за этого гола не возникло совершенно. Редкий случай..))
Если в Ебурге в старте у Динамо вышли 8 легов, то сегодня Личка перевернулся
и выпустил 8 россиян.
Думаю, что будь у него такая возможность, он бы и все 11 кровиночек в старте выставил)
То ли это был публичный ответ на распространившиеся вчера нелепые слухи
о команде, то ли ещё какая задумка была, но скорее всего он просто догадывался, что Деограсия сегодня тоже не станет сразу грузить свой аргентинский бомонд.
Так и вышло, обе команды начали матч в сильном полурезерве.
Но когда после перерыва при минимальном счёте в пользу Динамо хозяева чувствительно насели, Личка круто изменил диспозицию и отправил на поле одновременно целую ударную бригаду из основы.
Положение моментально изменилось, поскольку силы стали неравны.
Так, Карраскаль, едва выйдя на поле, шутя накрутил слева пару защей хозяев и выдал мягенький наброс на линию вратарской Костику, чтоб тот только лоб подставил.
Деограсия же лишь после этого призвал к оружию Веру и Флорентина, но это не помогло- и счёт успел увеличиться, и спасательная бригада Динамо в составе Чавеса, Карраскаля, Нгамалё и Тюкавина с ходу почувствовала вкус к делу
и неотвратимо овладела положением..
Оренбургу спасибо за игру.
Через неделю мы снова встречаемся здесь же, но уже в чемпе, и это будет
для Динамо наверняка труднее.
А сегодня- сораДников с победой и проходом.
Если в Ебурге в старте у Динамо вышли 8 легов, то сегодня Личка перевернулся
и выпустил 8 россиян.
Думаю, что будь у него такая возможность, он бы и все 11 кровиночек в старте выставил)
То ли это был публичный ответ на распространившиеся вчера нелепые слухи
о команде, то ли ещё какая задумка была, но скорее всего он просто догадывался, что Деограсия сегодня тоже не станет сразу грузить свой аргентинский бомонд.
Так и вышло, обе команды начали матч в сильном полурезерве.
Но когда после перерыва при минимальном счёте в пользу Динамо хозяева чувствительно насели, Личка круто изменил диспозицию и отправил на поле одновременно целую ударную бригаду из основы.
Положение моментально изменилось, поскольку силы стали неравны.
Так, Карраскаль, едва выйдя на поле, шутя накрутил слева пару защей хозяев и выдал мягенький наброс на линию вратарской Костику, чтоб тот только лоб подставил.
Деограсия же лишь после этого призвал к оружию Веру и Флорентина, но это не помогло- и счёт успел увеличиться, и спасательная бригада Динамо в составе Чавеса, Карраскаля, Нгамалё и Тюкавина с ходу почувствовала вкус к делу
и неотвратимо овладела положением..
Оренбургу спасибо за игру.
Через неделю мы снова встречаемся здесь же, но уже в чемпе, и это будет
для Динамо наверняка труднее.
А сегодня- сораДников с победой и проходом.
Я болельщик Ростова с 2002 года
Я болельщик Ростова с 2002 года