«Динамо» обыграло «Оренбург» в полуфинале Пути регионов Кубка России

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сегодня, 18:59

«Оренбург» уступил «Динамо» в первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России (2:4).

Фёдор Смолов вывел гостей вперед на 11-й минуте, на 62-й преимущество команды удвоил Константин Тюкавин. Мохаммад Горбани отыграл один из мячей на 68-й. Денис Макаров забил третий гол москвичей на 74-й, а на 82-й за «бело-голубых» отличился Хорхе Карраскаль. Второй гол хозяев поля отправил в сетку ворот Жорди Томпсон на 90+2-й.

Во втором этапе полуфинала москвичи сыграют либо с «Балтикой», либо с проигравшей командой противостояния «Зенита» и «Спартака».