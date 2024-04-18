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Арбитр Николаев оценил инициативу IFAB назначать угловые за затяжку времени

сегодня, 14:50

Бывший рефери Алексей Николаев высказался об инициативе Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) назначать угловые или вводить мяч из аута за задержку времени голкиперами.

В правилах написано, сколько вратарь может владеть мячом, но часто это не соблюдается. Поэтому что-то надо делать. Интересная идея: вряд ли будет угловой, но можно рассмотреть ситуацию с аутом. Правда, возникает много вопросов: кто и как будет вести отсчет времени. Нельзя быть педантом — восемь, девять или десять секунд. Возможно, это правда будет дисциплинировать вратарей, но это пока что экспериментальная идея, которую можно будет оценивать спустя время.

Не удивлюсь, если такое правило будет введено. Если говорить о таком эксперименте, то в первое время могут быть вводы из аута, а за повторные нарушения вратарю может быть предъявлена желтая карточка.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:05
" В правилах написано, сколько вратарь...". Так может, дело в арбитрах, которые смотрят на это нарушение сквозь пальцы, и именно с них надо начинать ?
shlomo
shlomo
сегодня в 15:02
Для такова случая есть карточки и нечего выдумывать колесо
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