«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Зенита»

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сегодня, 14:58

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу работы главного судьи матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» Сергея Иванова.

«Быки» обратили внимание на эпизод на 90+7-й минуте встречи, когда, по их мнению, судья ошибочно не наказал «сине-бело-голубых» 11-метровым ударом за фол вратаря Михаила Кержакова. Также «Краснодар» попросил оценить действия Иванова при соблюдении стенкой «Зенита» положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов и объяснить интерпретацию арбитром единоборств.