«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Зенита»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу работы главного судьи матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» Сергея Иванова.
«Быки» обратили внимание на эпизод на 90+7-й минуте встречи, когда, по их мнению, судья ошибочно не наказал «сине-бело-голубых» 11-метровым ударом за фол вратаря Михаила Кержакова. Также «Краснодар» попросил оценить действия Иванова при соблюдении стенкой «Зенита» положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов и объяснить интерпретацию арбитром единоборств.
Обидно, досадно, что не смогли навязать борьбу Питеру, но ладно.
Единственное, что меня расстроило, что не назначили нормального комментатора на этот матч)
Обидно, досадно, что не смогли навязать борьбу Питеру, но ладно.
Единственное, что меня расстроило, что не назначили нормального комментатора на этот матч)