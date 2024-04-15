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«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Зенита»

сегодня, 14:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу работы главного судьи матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» Сергея Иванова.

«Быки» обратили внимание на эпизод на 90+7-й минуте встречи, когда, по их мнению, судья ошибочно не наказал «сине-бело-голубых» 11-метровым ударом за фол вратаря Михаила Кержакова. Также «Краснодар» попросил оценить действия Иванова при соблюдении стенкой «Зенита» положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов и объяснить интерпретацию арбитром единоборств.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 15:45
Надо было нормального тренера оставлять на посту, а не приглашать посреди сезона физрука, принцип игры которого «бей, беги». Жаловаться можно только на себя.
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 15:30
Первый тайм был показательным пособием для борьбы с невскими!Но дальше...сами виноваты,по моему
yj2gyp845jpp
yj2gyp845jpp
сегодня в 15:29
Пар выпустят для самуспокоенности и на этом все закончится.
Balbes77773
Balbes77773 ответ na26qy2eadax (раскрыть)
сегодня в 15:28, ред.
К сожалению,дружище,так делают ВСЕ клубы в футболе...едва коснулись рукой плеча-падают,держась за лицо,умирают(расковыривая себе пальцем нос)...мерзко и не по мужски!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 15:28
Хоть и болею за Краснодар, но нужно разбирать свою игру, а не решения арбитра: да, судейство не идеально было, но игра быков намного хуже! Когда увидел, что вышли с дрожащими коленями, надеялся на ничью, но не свезло. Зенит играл лучше, надо признать и идти дальше, а не махать кулаками после драки.
Обидно, досадно, что не смогли навязать борьбу Питеру, но ладно.
Единственное, что меня расстроило, что не назначили нормального комментатора на этот матч)
uqu9nf54nhgr
uqu9nf54nhgr
сегодня в 15:23
Мусаев не тренер, команда не играет.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 15:23
Это тот случай, когда у сильного всегда бессильный виноват.) Крылов, басня ,,Волк и ягнёнок».216 лет назад.
na26qy2eadax
na26qy2eadax
сегодня в 15:21
Краснодар показал себя в игре с Зенитом с самой мерзкой стороны, валялись по полю, выпрашивая наказания сопернику, из-под тишка постоянно били соперника, грубо играли. Разве может такая команда быть чемпионом?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:20
Поезд ушёл - одни красные огни последнего вагона с надеждой на встречу!
Были моменты когда быкам надо было просто попасть в ворота Зенита, но почему то мяч не слушался...
7yw9wu8dfk9m
7yw9wu8dfk9m
сегодня в 15:18
Тот случай, когда испортил воздух и кричит кто это сделал.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:17
Юмористы.)) Кержаков шёл на мяч, так как голкипер в своей штрафной играет по мячу руками, а краснодарский игрок подставил голову, стараясь помешать голкиперу. Или вы считаете, что вратарь должен был стоять руки по швам? Тем более, что краснодарский игрок играл больше во вратаря, чем по мячу.
Kiarnt
Kiarnt
сегодня в 15:16
Половину Краснодара нужно было удалить с поля за грубую и подлую игру. Команда грязно играет. До чемпионства не доросла.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 15:16
у них ещё наглости хватает подавать жалобу сами играли так грубо что можно было удалять пару игроков ещё раньше чем удалили
drug01
drug01
сегодня в 15:03
Теперь еще долго будут муссировать этот эпизод! но игра уже закончена
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