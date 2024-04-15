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В «Ростове» оценили судейство в матче с «Факелом»

сегодня, 13:39
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин удовлетворён судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Факела».

Было время всё пересмотреть. Футбола во вчерашнем матче было не много, потому что поле не позволяло играть низом и комбинационно быстро. На первый план вышли бойцовские качества, поэтому было много стыков и много фолов. Тяжелейший матч для судейства. Вчера по игре мог быть любой результат. Было несколько моментов, когда игроки соперника должны были получать жёлтые карточки: Юрганов за фол на Роналдо, Калинин за накладку в эпизоде с Ваханией и срыв атаки, фол на Щетинине.

Я считаю, что какая-то линия была выдержана арбитром. Он начал активно давать карточки, но, как я понимаю, по ходу игры понял, что если так продолжить, то команды закончат семь на семь. Плюс на него оказывалось давление скамейкой «Факела» и трибунами. Может быть, поэтому изменил чуть линию поведения. После победы претензий нет, но если бы был другой результат, то и у нас бы они нашлись. Я очень удивился такой резкой реакции коллег из «Факела». Думаю, она просто была эмоциональной.

Ранее спортивный директор «Факела» раскритиковал судейство в матче с «Ростовом».

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:48, ред.
Вся гниль человека в словах Рыскина.

"После победы претензий нет, но если бы был другой результат, то и у нас бы они нашлись. Я очень удивился такой резкой реакции коллег из «Факела». Думаю, она просто была эмоциональной".

То есть выиграли значит всё норм, ну, а если бы проиграли, то тогда бы мы... и что это проигравший Факел так недоволен?

Значит им можно, а другим нет.
Рыскин гнилой человечек, с гнилим мировозрением.
Это позор!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:35
Все правильно... когда выиграл, то можно было бы и вообще ничего не говорить про судейство, а вот когда не выиграл, то.....
Гость
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