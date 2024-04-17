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Хави рассказал, что думает о судействе в матче с ПСЖ

сегодня, 00:33

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал судейство в матче с ПСЖ:

Жаль, что наш путь в Лиге чемпионов завершился из-за ошибки арбитра. Я только что сказал ему, что его решение стало настоящей катастрофой. Это реальность.

Поединок обслуживала венгерская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. В первом тайме рефери удалил в спорном эпизоде защитника каталонцев Рональда Араухо, а после перерыва увидел перед собой красную карточку и сам Хави.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:26
Не по Сеньке шапка оказалась!
112910415
112910415
сегодня в 05:41
Араухо подвёл, тренер пока слабоват ...
амурец
амурец
сегодня в 01:43
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    Это верно. Я с большим уважением отношусь к Хави, он легендарная личность, навсегда останется в истории Барселоны. Но, как тренер он сыроват, это пауза пойдёт ему на пользу. Я расстроен, что у него не особо получилось в Барселоне, искренне желал ему успехов в родном клубе, но сейчас, в сложившейся ситуации, благодарен ему, что принял решение уйти.
    Мне не нравится его постоянное нытье, это не красит тренера, в моем понимании, не таким должен быть тренер Барселоны.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 01:16
    У Хави всегда есть виновные на стороне.
    CATALONSKY
    CATALONSKY
    сегодня в 01:03
    Соглашусь с Хави, в ЛЧ в плей-офф последний раз такую красную показывали только Видалю в 17-м. Но Кунде который принес момент, тренировался в 4 часа ночи за два дня до игры!!
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:51
    Attaccante
    Attaccante
    сегодня в 00:43
    Лучше рожу Араухо набей.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:39
    Не только от ошибки арбитра, но и от неумение одного тренера от слова совсем играть в оборону. Ведь мертвейший "Наполи" или АТМ, который даже проиграл 0-3 (совершенно не соответствующий игре счёт) оба кучу моментов создали у ваших ворот. Кто просто слил Суперкубок "Реалу", судья или некий тренер, сыгравший в высокую оборону (при том, что она ненадёжная) против, возможно, лучшей контратакующей команды в мире?
    Гость
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