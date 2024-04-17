Хави рассказал, что думает о судействе в матче с ПСЖ

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сегодня, 00:33

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал судейство в матче с ПСЖ :

Жаль, что наш путь в Лиге чемпионов завершился из-за ошибки арбитра. Я только что сказал ему, что его решение стало настоящей катастрофой. Это реальность.

Поединок обслуживала венгерская бригада арбитров во главе с . В первом тайме рефери удалил в спорном эпизоде защитника каталонцев Рональда Араухо, а после перерыва увидел перед собой красную карточку и сам Хави.