«Бавария» снова заинтересовалась де Йонгом

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сегодня, 19:50

«Бавария» снова проявила интерес к полузащитнику «Барселоны» .

По информации источника, мюнхенский клуб в прошлом сезоне уже рассматривал возможность подписания игрока. Однако в «Баварии» понимают, что сделку будет сложно осуществить по многим причинам.

Самому хавбеку комфортно в «Барсе». Отмечается, что цена футболиста варьируется от 60 до 70 млн евро. «Сине-гранатовые» могут продать хавбека, чтобы улучшить финансовое положение клуба.