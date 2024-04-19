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«Бавария» снова заинтересовалась де Йонгом

сегодня, 19:50

«Бавария» снова проявила интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

По информации источника, мюнхенский клуб в прошлом сезоне уже рассматривал возможность подписания игрока. Однако в «Баварии» понимают, что сделку будет сложно осуществить по многим причинам.

Самому хавбеку комфортно в «Барсе». Отмечается, что цена футболиста варьируется от 60 до 70 млн евро. «Сине-гранатовые» могут продать хавбека, чтобы улучшить финансовое положение клуба.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:40
Только у него зарплата в этом году 40 миллионов, а в следующем будет 45.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:15
Можно ему попробовать и в Баварии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:52
можно продать.
Френки больше в лазарете, чем в старте Барсы.
Гость
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