«Милан» рассматривает возможность назначения Хави новым тренером

«Милан» рассматривает различные варианты в качестве нового главного тренера на замену Стефано Пиоли.
По информации источника, список возглавляет Хулен Лопетеги, с которым могут заключить контракт на 3 года с зарплатой 4 млн евро за сезон. Однако руководство миланцев вместе с советником Златаном Ибрагимовичем предпочло бы пригласить молодого амбициозного специалиста с чётким представлением о футболе или опытного наставника с неоспоримым резюме. Кандидат должен соответствовать политике клуба.
«Милан» следит за Хави, который летом покинет «Барселону», Рубеном Аморимом («Спортинг», Лиссабон). Также речь идёт о Сержиу Консейсау («Порту»), Томасе Тухеле («Бавария»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Роберто Де Дзерби («Брайтон»).
К Амориму можно приглядеться ещё. Из всего списка лучший вариант де Дзерби.
К Амориму можно приглядеться ещё. Из всего списка лучший вариант де Дзерби.