«Милан» рассматривает возможность назначения Хави новым тренером

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сегодня, 10:40

«Милан» рассматривает различные варианты в качестве нового главного тренера на замену .

По информации источника, список возглавляет , с которым могут заключить контракт на 3 года с зарплатой 4 млн евро за сезон. Однако руководство миланцев вместе с советником Златаном Ибрагимовичем предпочло бы пригласить молодого амбициозного специалиста с чётким представлением о футболе или опытного наставника с неоспоримым резюме. Кандидат должен соответствовать политике клуба.

«Милан» следит за , который летом покинет «Барселону», («Спортинг», Лиссабон). Также речь идёт о («Порту»), («Бавария»), («Астон Вилла») и («Брайтон»).