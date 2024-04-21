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«Милан» рассматривает возможность назначения Хави новым тренером

сегодня, 10:40

«Милан» рассматривает различные варианты в качестве нового главного тренера на замену Стефано Пиоли.

По информации источника, список возглавляет Хулен Лопетеги, с которым могут заключить контракт на 3 года с зарплатой 4 млн евро за сезон. Однако руководство миланцев вместе с советником Златаном Ибрагимовичем предпочло бы пригласить молодого амбициозного специалиста с чётким представлением о футболе или опытного наставника с неоспоримым резюме. Кандидат должен соответствовать политике клуба.

«Милан» следит за Хави, который летом покинет «Барселону», Рубеном Аморимом («Спортинг», Лиссабон). Также речь идёт о Сержиу Консейсау («Порту»), Томасе Тухеле («Бавария»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Роберто Де Дзерби («Брайтон»).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:13
Милан начинает строить планы на будущее.
лишь бы не разрушали то, что было в течение пяти последних лет.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 11:12
Может лучше Эмери пригласить,думаю он справится!
c2zk3fxt6zra
c2zk3fxt6zra
сегодня в 11:06
Не лучший вариант, Хави опыта маловато
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 11:01
Хави возьмет длительный перерыв, я не сомневаюсь.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:59
Не думаю что Хави надо в Милан
Attaccante_22
Attaccante_22
сегодня в 10:51
Вы серьёзно? Хави, Консейсау, тухлое дно??? Португал во всей красе себя показал в последних играх с Порту, три поражения кряду. За что его звать, он чемпионат Португалии выиграет в этом сезоне? Щас. Такой истерички как Хави тем более не хочется в Милане видеть. Ну а тухлое дно - это тухлое дно.
К Амориму можно приглядеться ещё. Из всего списка лучший вариант де Дзерби.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:48
Вариантов у Милана много и список довольно внушительный.... и кроме Хави есть кому возглавить.
Гость
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