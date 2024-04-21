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Главный тренер «Ахмата» сравнил действия своей команды с растением

сегодня, 12:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал победу над ЦСКА в Москве в 25-м туре РПЛ (2:1).

Об игре после удаления Виллиана у «армейцев»

ЦСКА действительно моментами выглядел лучше. Это отголоски нашей прошлой игры, мы не так уверены в своих действиях. У нас что‑то клеится, потом размывается. Мы как растение — вроде его срубили, но корень остался. И при любом ветре прогибаемся.

О том, помешает ли плотный календарь остаться в РПЛ

Без веры человек не может идти дальше. Вера — последнее, что должно покинуть. У меня есть уверенность в своих действиях. Есть ли вера у тех людей, которые стоят за моей спиной. Верят ли они в тренера Адиева? Не только футболисты. Персонал, медицинский штаб. Если ты не даёшь результат, то и веры не будет. Мои определённые решения могут ставиться под сомнение. Победа нас сплотит.

Про тактические установки в перерыве

Мы акцентировали внимание на флангах. До удаления мяч должен был быть у наших центральных защитников, после удаления — больше у латералей.

О том, в чём удалось прибавить после матча с «Балтикой»

Много вопросов по нашей игре. Больше понимания у ребят, у тренерского штаба. Мы сдружились. Я живу в 15 минутах ходьбы от базы, побывал дома трижды — не более, чем на два часа каждый раз. Мне надо было прожить это время с командой, чтобы я почувствовал её, а она почувствовала меня.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:19
посмотрим, какие игры покажет Ахмат в Сочи и Парии НН.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 13:14
Армейцы похоже не хотели выигрывать сразу после удаления
Capral
Capral
сегодня в 12:43, ред.
А зачем столько писать? Никакой гениальной игры Ахмат не показал. Всё свелось- к глупейшему и подлейшему нарушению Роши, после чего, всё и началось. Это не подвиг гостей, это- безответственное отношение к делу, отдельных футболистов ЦСКА. За это надо наказывать. В тот момент, когда команде так нужны очки, есть люди, абсолютно не понимающие, за какой клуб они играют... Незря, я с такой подозрительностью и недоверием отношусь к наёмникам.

В начале нулевых, когда в Россию и Украину стали приезжать первые легионеры, Великий Лобановский сказал гениальную фразу:"С этими людьми- я ничего не выиграю. Они приехали зарабатывать"...
dz2ck3zeugmp
dz2ck3zeugmp
сегодня в 12:39
Похоже за кулисами Ахмат решит проблему выживания.
Гость
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