Главный тренер «Ахмата» сравнил действия своей команды с растением

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал победу над ЦСКА в Москве в 25-м туре РПЛ (2:1).

Об игре после удаления Виллиана у «армейцев»

ЦСКА действительно моментами выглядел лучше. Это отголоски нашей прошлой игры, мы не так уверены в своих действиях. У нас что‑то клеится, потом размывается. Мы как растение — вроде его срубили, но корень остался. И при любом ветре прогибаемся.

О том, помешает ли плотный календарь остаться в РПЛ

Без веры человек не может идти дальше. Вера — последнее, что должно покинуть. У меня есть уверенность в своих действиях. Есть ли вера у тех людей, которые стоят за моей спиной. Верят ли они в тренера Адиева? Не только футболисты. Персонал, медицинский штаб. Если ты не даёшь результат, то и веры не будет. Мои определённые решения могут ставиться под сомнение. Победа нас сплотит.

Про тактические установки в перерыве

Мы акцентировали внимание на флангах. До удаления мяч должен был быть у наших центральных защитников, после удаления — больше у латералей.

О том, в чём удалось прибавить после матча с «Балтикой»

Много вопросов по нашей игре. Больше понимания у ребят, у тренерского штаба. Мы сдружились. Я живу в 15 минутах ходьбы от базы, побывал дома трижды — не более, чем на два часа каждый раз. Мне надо было прожить это время с командой, чтобы я почувствовал её, а она почувствовала меня.