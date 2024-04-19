Миранчук в полуфинале Лиги Европы, а «Байер» обновил рекорд. Драматичный вечер в еврокубках

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сегодня, 09:38

Голкипера Мартинеса не удалили после двух желтых карточек.

Полуфиналы Лиги Европы

«Марсель» — «Аталанта»

Клуб Гасперини с Миранчуком в основе спокойно остановил «Ливерпуль». После перерыва у фаворита не было россыпи моментов на выбор. Счет по ударам во втором тайме 7:2 в пользу «Аталанты». До перерыва Салах забил гол с пенальти, ведь после прострела с правого фланга мяч попал в выставленную вперед руку защитника. Но на этомевропейская страница в истории «Ливерпуля» имени тренера Клоппа завершилась. Юрген правильно сделал, что решил уйти. Идеальный и редкий пример адекватной оценки собственного состояния со стороны главного тренера. «Аталанта» круто сдержала «красных» и заслужила полуфинал, где сыграет против израненного поражениями в Лиге 1 «Марселя». Но Лига Европы – отдельный зверь, поэтому опытная в Европе «Бенфика» со спайкой талантливой молодежи и крутых ветеранов допустила ошибки в серии пенальти. Во втором тайме пропустили мяч, который отправил команды в овертайм. Затем была серия пенальти, где испанец Пау Лопес обыграл футболистов «Бенфики». Ди Мария попал в штангу, а молодой защитник Силва проиграл голкиперу. Трубин не сумел повторить манчестерские подвиги соотечественника Лунина из «Реала», игроки «Марселя» били с «точки» намного лучше. Что ж, у российского атакующего хавбека Миранчука появилась интересная задача – обыграть команду давнего знакомого Самуэля Жиго, бывшего защитника «Спартака». «Аталанта» в шаге от исторического финала.

«Рома» — «Байер»

Хотя «Милан» мечтал отыграться после минимального домашнего поражения от «Ромы», у «волков» продолжается медовый месяц с тренером Даниэле Де Росси. Легенда клуба настраивает подопечных на хорошие драки, проиграли всего один матч с новым тренером. «Милан» оставили позади ещё в первой половине стартового тайма, когда отличились голами Манчини и Дибала. Если бы не удаление Челика – Мехметглупо сзади прыгнул в ноги Леау, ударив соперника в пятку, то интриг бы не осталось. Но даже вдесятером опытные в еврокубках футболисты «Ромы» с двумя финалами за плечами не стушевались и не уступили «Милану», хотя один мяч в итоге пропустили. «Байеру» будет сложнее в полуфиналах, чем многие думают. А пока Хаби Алонсо после игры в Лондоне признал, что первый тайм был полностью за «Вест Хэмом». Антонио забил гол, подопечные Мойеса играли острее. Похмельному «Байеру» удалось выровнять игру после перерыва, а правый латераль немецкого чемпиона Фримпонгпосле нескольких попыток сумел забить ответный мяч, ведь англичане вынужденно раскрывались, разница в один мяч их не устаивала. Ничья выводит клуб из Леверкузена в полуфинал, но рекорд элитных лиг дался Алонсо с трудом. Перекрыли впечатляющее достижение «Ювентуса» Конте по длительности серии без поражений во всех турнирах. Поединки «Ромы» и «Байера» могут украсить стадию полуфиналов, это бегущие команды с невероятными игроками.

Полуфиналы Лиги Конференций

«Фиорентина» — «Брюгге»

Оздоева не будет в полуфинале Лиги Конференций, его ПАОК не сумел обыграть «Брюгге» в родных стенах. Греческий клуб опасливо действовал против бельгийцев. Всего один удар в створ ворот за весь поединок, лишь шесть выстрелов в сторону чужих владений. Оздоев вышел на замену, но игру не перевернул. «Брюгге» был острее и конкретнее, просто выше классом. В результате дубль в активе у испанского нападающего Феррана. Фанаты могут помнить его по удачным голевым действиям в прошлом сезоне Лиги чемпионов – огорчал «Порту» и «Атлетико». А вот в Лиге Конференций соперником команды норвежского наставника Ронни Дейлы станет многоопытная «Фиорентина». Наставник «фиалок» Винченцо Итальяно стремится во второй подряд финал турнира, и шансы у бывшего клуба Кокорина будут. Зато в четвертьфинале пришлось помучиться против чешской «Виктории». Даже удаление у соперника во втором тайме не помогло избежать овертайма. Лишь тогда затолкали победный мяч, а на десерт итальянцы реализовали контратаку четыре в один – «Фиорентина» доказала свой статус фаворита.

«Астон Вилла» — «Олимпиакос»

А вот тут две серии пенальти, причем обе дикие и интересные. «Лилль» тренера Фонсеки обыгрывал «Астон Виллу» Эмери. Забили два мяча, могли завершить поединок в основное время. Но магия испанского тренера в еврокубках снова сработала. Клуб из Бирмингема дождался спасительного гола польского защитника Мэтью Кэша в концовке. В результате перешли в овертайм и добрались до серии пенальти. Там выпало бить в ворота с фанатами «Лилля» за спиной. Настало звездное время чемпиона мира Дибу Мартинеса. Голкипер провоцировал трибуны – приставил указательный палец к губам. Французы даже нагнали полицейских за ворота, опасаясь прорыва болельщиков на поле. Судья показал голкиперу «Астон Виллы» вторую за матч желтую карточку, но не удалил голкипера. Перед серией пенальти предупреждения в игре обнуляются, фактически дан финальный свисток, началась отдельная процедура. Хотя Кабелла – бывший игрок «Краснодара», реализовал свою попытку, подарив французам шанс на победу, Мартинес хорош в сериях пенальти. Он взял второй удар из пяти, Эмери снова может выйти в финал.

А в полуфинале бывший тренер «Спартака» сыграет против «Олимпиакоса», у фанатов которого теперь есть радостные воспоминания о победе в Стамбуле. Опытные футболисты «Фенербахче» проиграли в серии пенальти 21-летнему греческому вратарю Цолакису. Звездные Тадич, Ундер и Бонуччи уступили юному сопернику, даже два сейва опытного хорвата Ливаковича не изменили ситуацию. Впереди невероятно интересные полуфиналы в еврокубках. И не спешите ставить на формальных фаворитов. «Ливерпуль» и «Милан» точно рассчитывали сыграть в полуфиналах Лиги Европы, но уже покинули турнир. Сейчас выделяются «Байер» и «Астон Вилла», но не списывайте итальянцев, им хочется в финалы.