Англичане провалились в еврокубках. Только «Астон Вилла» с трудом вышла в полуфинал

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сегодня, 15:19

Британцы вылетели из Лиг чемпионов и Европы.

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери – знаменитого специалиста по победам в еврокубках, нарвалась на симпатичных «догов», выгулянных на тренировках толковым наставником Пауло Фонсекой. Португалец четко разобрал соперника после выездного поражения 1:2, поэтому увидели камбэк – французы забили англичанам два гола. И кто тут из «фермерской лиги»? Хотя «Астон Вилла» намного богаче, чем «Лилль», они с трудом перевели игру в овертайм. В серии пенальти оба голкипера выступали круто, но чемпиона мира Мартинес применил свой знаменитый провокационный стиль. Дибу взял два пенальти и задирал трибуны. «Астон Вилла» сыграет в полуфинале Лиги Конференций, но это единственный английский клуб с шансами на еврокубок.

«Брайтон»

Удивляют результаты шестой команды АПЛ прошлого сезона. Год назад набрали в АПЛ лишь на пять очков меньше, чем «Ливерпуль». Перспективный тренер Де Дзерби думает о выборе следующей команды, лидеры «чаек» тоже получают заманчивые приглашения от грандов вслед за коллегами, вроде Кайседо, поэтому «Брайтон» весной выступает ужасно. У них всего две победы в десяти последних матчах. С такими результатам немудрено получить четыре мяча от «Ромы» в первом матче, ведь в Риме очень удачно начал тренер Де Росси. «Брайтон» хорош с мячом, но в обороне проблем выше крыши. В результате никакой сенсации с финалом Лиги Европы как наградой за многолетнюю грамотную работу клуба.

«Вест Хэм»

Они крутые и сильные, спору нет. А ещё богатые, ведь у «Вест Хэма» сильные футболисты и достаточно глубокий состав. В прошлом сезона Мойес даже выиграл еврокубок. Приятный бонус для верных фанатов «молотобойцев», которые обожают футбол и четко поддерживают команду, не хватавшую звезд с неба на протяжении многих десятилетий. Но в Лиге Европы – на один турнир выше, чем год назад, «Вест Хэму» уже без хавбека Райса не хватило везения при жеребьевке. Были расклады намного удачнее, но нарвались на «Байер» Алонсо. Хотя у Хаби были приключения в Лиге Европы, например, в поединках против «Карабаха», а вчера они плохо провели первый тайм в Лондоне, в итоге англичане вылетели, а немцы идут дальше.

«Ливерпуль»

Представитель сильнейшей лиги мира – самой богатый и интенсивной для её участников, не сумел забить более одного мяча в Бергамо. Также никто не ждал разгром «Ливерпуля» от «Аталанты» в домашнем матче, даже сам клуб Миранчука. В старые времена у англичан была победа в Бергамо с разницей 0:5 в поединке Лиги чемпионов. Но теперь Вейналдум, Хендерсон и Мане в других клубах. Клопп пытался в ответном поединке устроить знаменитую для него «ремонтаду», но «Аталанта» не «Барселона», чтобы терять преимущество в три мяча. Итальянцы мечтают о международном кубке, а Юрген завершил еврокубковую страницу в «Ливерпуле» победой, которая ничего ему не принесла.

«Ньюкасл»

«Сорокам», которые классно смотрелись в прошлом сезоне АПЛ , не повезло со жребием после возвращения в Лигу чемпионов впервые со времен тренера Бобби Робсона. «Ньюкасл» попал к «Милану», ПСЖ и «Боруссии» Д. «Группа смерти» оправдала название, ведь французы и немцы сыграют между собой в полуфинале Лиги чемпионов. Соперники были классными, тут не о чем спорить. «Ньюкасл» сражался достойно, например, прибили 4:1 команду Мбаппе в домашнем матче и не проиграли в гостях. Но «сороки» занял последнее место в группе, поэтому не добавили англичанам аргументов в спорах о готовности их футбольных клубов в конкретном сезоне.

«Манчестер Юнайтед»

«Дьяволы» тоже стали четвертыми в квартете Лиги чемпионов, но их компанию нельзя сравнить с соперниками «Ньюкасла». «Копенгаген» вышел в плей-офф главного турнира, а «Галатасарай» ушел в Лигу Европы, а подопечные тен Хага пережили позор. Для одного из самых богатых клубов с футболистами за 100 млн евро на скамейке, вроде неликвидного Антони, стыдно отдавать путевки в еврокубковую весну датчанам и туркам. Хотя результаты МЮ в чемпионате Англии тоже красноречивые. Есть сенсационный хавбек Майну, о котором стоит говорить, но надо срочно искать нового тренера после продажи четвертки клуба миллиардеру Рэтклиффу. МЮ играет рвано и часто бестолково, хотя ресурсов выше крыши.

«Арсенал»

Как можно не обыграть по сумме двух матчей нынешнюю «Баварию»? Немецкий клуб опытный и сильный, но у «канониров» были входные данные для успеха, если бы иначе провели домашний матч и получили там три очка. Также в гостях стоило смелее атаковать, не дарить Нойеру «сухарь», который позволил немцу обойти Касильяса по количеству матчей без пропущенных мячей в Лиге чемпионов. Артета в шоке, но его команда выступила объективно плохо и ниже пиковых возможностей. Многие звезды сыграли слабо – например, вингеры Сака и Мартинелли, а усилий капитана Эдегора в Мюнхене не хватило. Киммих кривлялся с манеры Букайо всегда уходить с поля хромая, но с «Реалом» Йозуа вряд ли будет таким высокомерным.

«Манчестер Сити»

Фаворит сезона в Лиге чемпионов вылетел, поскольку Анчелотти кротко подошел к решению задачи. После матча показали кадры из раздевалки, где Карло вытащил язык и сказал одно слово: «Невероятно». Нервно и устало поправлял волосы руками, начал отписывать кому-то в мессенджере. А потом опытный тренер честно признался, что давно так не нервничал. Но держался на бровке достойно, как и весь «Реал» на поле. Конечно, линию обороны поднять не удалось, второй раз за плей-офф положились на голкипера. «Лейпциг» тоже сыграл агрессивнее, чем «Реал», но Лунин тащил тогда и выручил против команды Гвардиолы в Манчестере. Два сейва голкипера в серии пенальти не позволили «Манчестер Сити» защитить свое звание.