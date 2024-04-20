Превозмогая боль. «Ман Сити» всё же вышел в финал Кубка Англии

1713642779

вчера, 22:52

Пришлось справляться с «Челси» и с усталостью.

Тяжелое бремя

Полуфинальный матч Кубка Англии против «Челси» «Манчестер Сити» проводил без своего главного бомбардира Эрлинга Холанда. Норвежец получил травму, по словам Хосепа Гвардиолы, пусть и не самую значительную. Возможно, мощи Холанда в атаке «горожан» долгое время и не хватало, потому что «Челси» в этом поединке смотрелся не хуже, а местами даже лучше «Манчестера».

Первая половина встречи выдалась не самой зрелищной и интенсивной, однако голевые моменты имели обе команды. При этом «Сити» подводила точность, а «Челси» — хладнокровие. Чего только стоит не реализованный Николасом Джексоном выход один на один. Гораздо более заточенными под завершение были «синие», но, видимо, оказались слишком заряженными эмоционально. С этим не справлялись.

По итогам первого тайма у «Челси» было три попадания в створ при четырех ударах, а у «Сити» всего пять попыток, и ни одна из них не стала точной. Тяжесть в действиях «горожан» ощущалась, несмотря на 60-процентное владение мячом. Кажется, что команда Гвардиолы способна иметь преимущество в этом показателе даже в полумертвом состоянии.

Класс решает

Вторая половина игры получилась бодрее и богаче на интересные события и содержала в себе развязку. «Сити» удалось нарастить владение мячом еще больше. И вырваться вперед по ударам. Только за вторую половину «горожане» нанесли девять, попав трижды в створ. У «Челси» за второй тайм шесть попыток, две из которых были точными. И, конечно, снова обе команды имели шансы отличиться.

Но решающий мяч был забит в самом конце, когда казалось, что уже неизбежно дополнительное время. Вратарь «Челси» Джордже Петрович справился было с прострелом Кевина Де Брюйне, но выбил мяч строго на ногу Бернарду Силве, который и влепил его в сетку. Нельзя сказать, что «Сити» дожал противника, потому что речи о давлении тут не шло. Это не ответный четвертьфинал с «Реалом», где «Манчестер» действительно наседал.

В данном случае скорее сказалось исполнительское мастерство и класс команд. Точнее, не мастерство даже самого Силвы, который бил по пустым воротам, по сути. А нехватка этого самого мастерства у тех ребят из «Челси», которые имели массу голевых моментов и могли сделать так, чтобы гол Бернарду, если бы и случился, уже ничего не решал.

В этом и разница нынешних «Челси» и «Манчестер Сити».

Не добили раненого

Причем сразу после игры доводится слышать, что лондонцы молодцы в этом сезоне в противостоянии с «горожанами». Возможно, матчи чемпионата к успешным стоит отнести. Там были две ничьи, напомним, со счетом 4:4 и 1:1. Как минимум, в чемпионскую гонку «синим» удалось добавить разнообразия и остроты. Но вот после этого матча в Кубке Англии мы бы воздержались от похвалы и пресловутого выражения «достойное поражение».

Надо подчеркнуть, что «Челси» смотрелся более-менее неплохо против соперника, который провел максимально уничтожительный для физического и психологического состояния матч в среду в Лиге чемпионов. Там 120 минут возились с «Реалом» и проиграли в итоге лишь в серии пенальти.

Тут, конечно, можно кивнуть и в сторону Гвардиолы, который при всех ресурсах клуба очень не любит проводить массовые замены и ротацию. Вот и в игре с «Челси» Хосеп заменил в перерыве Джона Стоунза, не игравшего вовсе с «Реалом», на Рубена Диаша, в середине тайма выпустил дежурно Жереми Доку вместо Джека Грилиша, а уже при счете 1:0 отправил в бой Оскара Бобба вместо Хулиана Альвареса.

Мог ведь не мучить многих из своих ребят и дать им отдохнуть. Но нельзя не признать, что «Челси» уступил все-таки. И уступил полумертвому противнику, уставшему не только физически, но и морально. Ничего достойного в таком поражении нет. Разумеется, Хосеп Гвардиола после матча много внимания уделил составителям графика матчей:

Недопустимо было играть сегодня. Это нереально для здоровья футболистов. Это ненормально. 120 минут матча с «Реалом», мощные эмоции после поражения. Я знаю, что в этой стране по-особому относятся к Кубку Англии. Но мы говорим о здоровье игроков. Я не понимаю, как мы выжили. Думаете, помогут обращения к футбольным властям? Я могу говорить только на пресс-конференциях. Почему бы нам не сыграть этот матч завтра? «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри» не играли в середине недели. Я помню, как два сезона назад у нас была игра с «Боруссией» в среду, а в субботу – полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем». Уже к перерыву он вел со счетом 3:0, он нас уничтожил. Психологически очень тяжело восстанавливаться. Как играл сегодня Родри, как играл Уокер, который пропустил несколько недель из-за травм. Я не понимаю, как они выжили. Мы хотим играть в футбол, мы любим играть в футбол. Но это уже слишком. Я молился, чтобы не было дополнительного времени.

А Маурисио Почеттино, который из 25 матчей против Гвардиолы за всю свою карьеру выиграл только четыре, справедливо пенял на реализацию моментов:

Мы пропустили в тот момент, когда не должны были этого делать. Мы не смогли хладнокровно действовать перед чужими воротами. У нас было много моментов, и мы не забили. По игре мы были немного лучше и заслуживали большего. Но дело не в том, чтобы заслужить, а в том, чтобы проявить терпение и хладнокровие. В прошлой игре мы забили шесть мячей, а сейчас не забили ни одного, имея даже больше моментов, чем тогда. Думаю, нам противостоял сильный «Сити». Было нелегко. Но мы смогли показать очень хорошую игру, достойно конкурировали. Хочется развивать это. Важно извлекать из таких матчей максимум пользы.

Ну а дальше у «Манчестер Сити» будет либо повторение прошлогоднего финала, либо нечто сенсационное. Потому что во втором полуфинале «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ковентри» из Чемпионшипа.