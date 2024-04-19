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Определились претенденты на звание игрока недели в Лиге Конференций

сегодня, 09:34

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Конференций. В этот список вошли: защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги (гол, 1 возврат владения и 89 точных передач в матче против «Виктории» (2:0)); защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш (гол, 6 возвратов владения и 94 точных передачи в матче против «Лилля» (1:2)); вратарь «Олимпиакоса» Константинос Цолакис (сэйв в матче против «Фенербахче» (0:1)); нападающий «Брюгге» Ферран Хутгла (дубль в матче против ПАОКа (2:0)).

Ранее определились претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы.

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Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
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Все комментарии
zwhbn5es46cv
zwhbn5es46cv
сегодня в 09:56
Хутгла пожалуй лучший.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:48
Кто лучший?
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Конечно Мартинес, который отразил ДВА послематчевых пенальти и тем самым вывел Астон Виллу в полуфинал.
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