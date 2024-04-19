Определились претенденты на звание игрока недели в Лиге Конференций

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Конференций. В этот список вошли: защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги (гол, 1 возврат владения и 89 точных передач в матче против «Виктории» (2:0)); защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш (гол, 6 возвратов владения и 94 точных передачи в матче против «Лилля» (1:2)); вратарь «Олимпиакоса» Константинос Цолакис (сэйв в матче против «Фенербахче» (0:1)); нападающий «Брюгге» Ферран Хутгла (дубль в матче против ПАОКа (2:0)).
Ранее определились претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы.
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Конечно Мартинес, который отразил ДВА послематчевых пенальти и тем самым вывел Астон Виллу в полуфинал.
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Конечно Мартинес, который отразил ДВА послематчевых пенальти и тем самым вывел Астон Виллу в полуфинал.