Определились претенденты на звание игрока недели в Лиге Конференций

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сегодня, 09:34

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Конференций. В этот список вошли: защитник «Фиорентины» (гол, 1 возврат владения и 89 точных передач в матче против «Виктории» (2:0)); защитник «Астон Виллы» (гол, 6 возвратов владения и 94 точных передачи в матче против «Лилля» (1:2)); вратарь «Олимпиакоса» (сэйв в матче против «Фенербахче» (0:1)); нападающий «Брюгге» (дубль в матче против ПАОКа (2:0)).

Ранее определились претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы.