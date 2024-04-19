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Клопп: «Я разочарован тем, что мы не прошли дальше, но не расстроен»

сегодня, 09:49
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты».

Мне понравилось, как мы начали игру. Мы не проиграли сегодня, мы проиграли её дома. Поэтому мы должны — и это очень легко — поздравить «Аталанту», потому что они заслужили пройти дальше. Когда вы выигрываете у нас со счётом 3:1, особенно таким образом, вы заслуживаете пройти дальше, безусловно. Но мне всё равно понравилась наша игра, особенно начало. Мне понравилась самоотдача, желание, мощь, которую мы развили в этом матче, но нам не хватило голов. Как это всегда бывает, второй забитый мяч немного помог бы, он был бы решающим, потому что вы видели, что «Аталанта» начала очень сильно, уверенно, но в тех немногих ситуациях, которые у нас были, я думаю, мы заставили их поволноваться. Тогда они тоже поняли, что будет нелегко, и именно такую игру мы им дали, так что меня это вполне устраивает.

Я разочарован тем, что мы не прошли дальше, но не расстроен, не зол или что-то в этом роде. Теперь мы можем сосредоточиться на АПЛ, что мы и сделаем. У нас есть несколько дней на восстановление, а послезавтра отправимся в Лондон и сыграем с «Фулхэмом», что будет непросто, но мы выложимся по полной. Теперь это наша основная цель. Я увидел хорошую реакцию от своей команды, у нас была не самая лучшая неделя. Это, если мы хотим, было началом остальной части сезона с хорошим результатом и хорошим выступлением, и именно так мы это видим.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:55
провалили почти всё , неожиданно ...
а может быть, провалено будет всё!
такие вот проводы тренера
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 10:51
Разве вы не делаете то же самое в отношении вылета MC из Лиги чемпионов? Два дня назад прочитал несколько комментариев. У всех трех этих клубов, включая мою любимую команду «Арсенал», масса проблем. Вот поэтому в международных турнирах они провалились. Теперь не ясно кто станет чемпионом АПЛ. МС вообще может даже с Кубка Англии вылететь завтра, после овертайма. Это, кстати, весьма вероятно. У Почеттино есть подход к Гвардиоле, плюс это их единственный турнир, на котором можно что-то показать и выиграть в этом сезоне. После этого возможного траура их будет ждать кровожадный Брайтон, и лидером может стать - или Арсенал, или Ливерпуль снова. Вот такие пироги.
adekvat
adekvat
сегодня в 10:51
А что растраиваться? АПЛ тоже уже титул ушел.
112910415
112910415
сегодня в 10:36
не то трудности перевода ...
не то всё ему надоело !
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 10:23
Клопп больше не мотивирует, Ливерпуль пропал... Хэ, хэ.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:10
Ну это типа: "Конечно это не то чего я хотел, а так мне похрен".
fr2uwrjn7hwc
fr2uwrjn7hwc
сегодня в 10:08
Хорошая концовочка не получилась но унывать ему не стоит. Он великий тренер!
Elliada_
Elliada_
сегодня в 10:00
"... Теперь мы можем сосредоточиться на АПЛ, что мы и сделаем." Клопп видимо забыл, что МС и Арсенал вылетели из ЛЧ днем ранее и тоже сосредоточатся на АПЛ. Глупо оправдывать вылет из ЛЕ приоритетом АПЛ.
ajch4k3xnr2e
ajch4k3xnr2e
сегодня в 09:54
Клопп устал, ему уже не интересно
g25nxbcesu6v
g25nxbcesu6v
сегодня в 09:52
Ливер сдал в концовке сезона. И в АПЛ похоже они станут третьими.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:51
Конечно не разочарован, дембель на горизонте...
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