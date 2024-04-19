Клопп: «Я разочарован тем, что мы не прошли дальше, но не расстроен»

Главный тренер «Ливерпуля» подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты».

Мне понравилось, как мы начали игру. Мы не проиграли сегодня, мы проиграли её дома. Поэтому мы должны — и это очень легко — поздравить «Аталанту», потому что они заслужили пройти дальше. Когда вы выигрываете у нас со счётом 3:1, особенно таким образом, вы заслуживаете пройти дальше, безусловно. Но мне всё равно понравилась наша игра, особенно начало. Мне понравилась самоотдача, желание, мощь, которую мы развили в этом матче, но нам не хватило голов. Как это всегда бывает, второй забитый мяч немного помог бы, он был бы решающим, потому что вы видели, что «Аталанта» начала очень сильно, уверенно, но в тех немногих ситуациях, которые у нас были, я думаю, мы заставили их поволноваться. Тогда они тоже поняли, что будет нелегко, и именно такую игру мы им дали, так что меня это вполне устраивает.