«Миллиард или два миллиарда евро». Гендиректор «Байера» — о цене Вирца

Генеральный директор «Байера» ответил на вопрос о сумме, за которую клуб готов продать хавбека . Ранее функционер заявил о 150 миллионах евро.

Я ошибся. На самом деле у Флориана Вирца нет ценника. Если бы я работал в «Барселоне» или «Реале», то говорил бы о миллиарде или двух миллиардах евро.

Если ни один футболист не пожелает уйти, мы хотели бы сохранить их всех. Я помню переговоры с игроками, которые хотели уйти, чтобы брать трофеи. Сейчас они больше не могут приводить этот аргумент.