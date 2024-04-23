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«Миллиард или два миллиарда евро». Гендиректор «Байера» — о цене Вирца

вчера, 09:50

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро ответил на вопрос о сумме, за которую клуб готов продать хавбека Флориана Вирца. Ранее функционер заявил о 150 миллионах евро.

Я ошибся. На самом деле у Флориана Вирца нет ценника. Если бы я работал в «Барселоне» или «Реале», то говорил бы о миллиарде или двух миллиардах евро.

Если ни один футболист не пожелает уйти, мы хотели бы сохранить их всех. Я помню переговоры с игроками, которые хотели уйти, чтобы брать трофеи. Сейчас они больше не могут приводить этот аргумент.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:52
Вирц это талантище! Те, кто смотрит матчи Бундеслиге подтвердят это, кто не смотрит посмотрите и убедиться в этом! Парню 20 лет и он уже чемпион германии и это после того, как он пропустил практически год из-за тяжелой травмы разрыва крестов. Вернулся как говория "еще сильнее" и привел Байер к исторической победе, еще и оформив хет-трик в чемпионском матче. Думаю следующий сезон Вирц отыграет в Байере, а вот потом, если всё будет хорошо, перейдет уже в топ клуб
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:20
За эти деньги только Сити ПСЖ купят
stromshik
stromshik
вчера в 12:39
А для Баварии - 3 миллиарда
ОПС
ОПС
вчера в 12:25
То, что он сказал, это просто сотрясание воздуха и ничего более.
allemz
allemz
вчера в 11:39, ред.
Громкие слова после одного успешного сезона, спич как у малолетнего фаната. Как бы в случае чего, со следующего сезона не услышать "ухожу брать трофеи"
112910415
112910415
вчера в 11:36
значит, за 1,5 можно договориться ?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:23
все зависит только от того, что прописано в контракте
5j7gmc2n5zwv
5j7gmc2n5zwv
вчера в 10:50
Главное что бы было больше, чем за Мбаппе.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:41
На радостях, это всё понятно. Следующий сезон Байер в топ-5 завершит ли? Вот пусть о чем думает, а не о ценах. А то и к новому году игроки трансфер запросят
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:37
Многое зависит от желания самого игрока
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