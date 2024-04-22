«Милан» определился с заменой Оливье Жиру

«Милан» намерен подписать форварда в летнее трансферное окно.
Это связано с тем, что Оливье Жиру покинет команду после завершения нынешнего сезона.
В качестве замены французу «россонери» рассматривают нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.
«Милан» намерен подписать форварда в летнее трансферное окно.
Это связано с тем, что Оливье Жиру покинет команду после завершения нынешнего сезона.
В качестве замены французу «россонери» рассматривают нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.
и как он угнал чемпионство у ПСЖ задолго до монако и лилль.
пришлось владельцу клуба покорно идти в парихмахерскую чтобы выстригли знаменитый панковский гребень, а седые волосы выкрасили в цвета Монпелье
то есть сине оранжевый цвет.
и как он угнал чемпионство у ПСЖ задолго до монако и лилль.
пришлось владельцу клуба покорно идти в парихмахерскую чтобы выстригли знаменитый панковский гребень, а седые волосы выкрасили в цвета Монпелье
то есть сине оранжевый цвет.