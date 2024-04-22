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«Милан» определился с заменой Оливье Жиру

вчера, 22:11

«Милан» намерен подписать форварда в летнее трансферное окно.

Это связано с тем, что Оливье Жиру покинет команду после завершения нынешнего сезона.

В качестве замены французу «россонери» рассматривают нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:36
Жиру пора уже заканчивать с футболом.
shlomo
shlomo
вчера в 22:57
Если это и случиться то бабок будет много потрачено
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:33
замечательный форвард хищник.
и как он угнал чемпионство у ПСЖ задолго до монако и лилль.
пришлось владельцу клуба покорно идти в парихмахерскую чтобы выстригли знаменитый панковский гребень, а седые волосы выкрасили в цвета Монпелье
то есть сине оранжевый цвет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:23
Трудно думаю будет им его подписать
vn87zz9yzhdg
vn87zz9yzhdg
вчера в 22:13
Трудно будет заменить самого Жиру
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