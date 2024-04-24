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«Рубин» выиграл у «Зенита» в матче Премьер-Лиги

вчера, 22:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче 21-го тура РПЛ (0:2).

Мирлинд Даку открыл счет на 50-й минуте, Александр Мартынович забил второй гол команды на 67-й.

После поединка «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России (50 очков), «Рубин» идет на 8-м месте (36 баллов).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:33
Действительно трудно предсказуемый чемпионат: каждый может обыграть каждого
viv
viv
сегодня в 00:46
Что-то скучный заголовок. А где «Дракон испепелил Льва», или «Барс загрыз львенка»?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Спасибо. Ещё один вопрос. Можно ли сказать, что "Зенит" не хотел играть, либо играл без настроения или механически, либо ему, несмотря на голевые моменты, просто не везло ? Согласитесь, что даже подкаты или желание не уступать в единоборствах иногда говорят о многом. Заранее благодарен. Больше беспокоить вас не буду.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:43
А к кому претензии, кто набирал их в команду??? У Семака нет должного авторитета и футболисты это чувствуют. Семак- деревенский тренер, которого вытащили из деревни, но в котором- деревня осталась...
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:40
Слишком много конспирологии. Всё гораздо проще. Слишком много латиносов. Мало того, что они образуют в команде свою диаспору - команду в команде - так ещё и избыточно эмоциональны и не способны с эмоциями справляться, особенно, с отрицательными. Когда у них всё катит, тогда ими залюбуешься, а уж не поперло, так и не выправят - они будут психовать, пенять на всё и вся, спорить с судьями, всё начинает валиться из ног, воодушевляя соперника, и окончательно заваливают игру. Потом, каются, обещают сделать выводы и ..... начинают всё сначала. Как у Блока: аптека, улица, фонарь.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:30
У меня нет эйфории от поражения Зенита, конкретно. У меня просьба, лично к Вам- не говорить больше, что, до Семака, Зенит не мог стать чемпионом пять раз подряд. Семак становился чемпионом не благодаря своему мнимому таланту, а вопреки, такое бывает в жизни... Вам, лично- мое сочувствие, без иронии.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:28
    unnszk27ectx
    unnszk27ectx
    вчера в 23:26
    Рубин порадовал, не хочет опускаться в ФНЛ
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:23, ред.
    А чего меня ждать то...гуляйте без меня...сегодня праздник не на моей улице....
    Я то вроде за всех уже порадовался...
    Всех победителей тура с Победами !!!
    Рубин в особенности...в гостях...у чемпиона и забрал 3 очка....молодцы...

    Я сегодня не писатель...а читатель...))
    Ничего нового либо креативного тут не вычитал...обычная дежурная эйфория от поражения Зенита....некоторые Новый Год так не отмечают...как поражение Семака...не могу же я лично каждого из вас поздравить...

    Успехов, процветания...и остроумия на нелёгком антизенитовским поприще...))
    pomor45
    pomor45 ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Бразильцы в футбол играть умеют, но как научены с детства - по бразильски - каждый на публику. Только в критической ситуации, как в последние минуты этого матча, они начинают играть командой, но уже поздно чаще всего. Вот и тут. Сначала весь первый тайм неспешно рисовались. Вендел, получив мяч, внимательно рассматривал поле, кому лучше мячик передать, кончалось потерями. Барриос - этот бычок вообще без борьбы игры не мыслит. Иногда кажется, что даже ждёт, когда соперник вступит в борьбу с ним. Чаще борьбу выигрывает, конечно, но лучше бы отдал хороший пас - и ненужной борьбы избежал бы и игру не задержал. Но, нет, надо же поиграть - не в футбол, а с мячом, смотрите, мол, как умею. Это у всех латиносов в крови. Им железный Феликс нужен с непререкаемым в футболе авторитетом. Семак же слишком мягок, чтобы заставить их играть командой всю игру в футбол, а не играть с мячом. Ну и, конечно, извечный недостаток - низкая реализация. Лучше два хороших удара рубиновых, пусть и больше удачных, чем десяток посредственных прямо во вратаря, или досягаемых им ударов зенитовцев. Потерянное время на катание мяча на свободной части поля под наблюдением рубиновцев, потом суетливость и нервозность от пропущенного гола, переросшая в нечто вроде беготни на пожаре, естественно всё начинает не клеится и приносит тот результат, который получился. И заметьте - это было уже не раз. Все пять проигранных матчей были такими, а сколько ещё ничьих, где больше повезло. Но, латиносы выводов для себя не делают и продолжают играть с мячом. Когда игра складывается с игрой в футбол, получается и красиво, и результативно. Но, как только что-то пошло у них не так - всё, заливаются эмоциями выправить ситуацию не могут. Слишком их много в Зените - перебор.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 23:14
    Полностью поддерживаю оратора выше ! Ведь Семака сделали футболистом в Рубине , поэтому он слил матч !)

    А так рубиновые молодцы , боролись за каждый мяч !
    Пепс
    Пепс
    вчера в 23:10
    Рубиновые!!!! Молодчики🫶🫶🫶🫶🫶
    Capral
    Capral ответ a-league (раскрыть)
    вчера в 23:09
    Как говорил М.С.Горбачёв: "И это правильно"!
    minai
    minai
    вчера в 23:09
    Итак: Рубин отлупил Зенит.
    Семак, ты ещё тренер Зенита ?!
    a-league
    a-league ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Да я Семака тренером никогда и не считал
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:07
    Вот поэтому у нас и нет успехов на международной арене...
    Capral
    Capral ответ a-league (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Вы хотели сказать- за игровой навал? Ведь по другому, Семак играть не умеет.
    a-league
    a-league ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 23:06
    Классика.
    Голы Рубина, не вытекающие из сюжета игры, бенефис Дюпина и полная импотенция Зенита, несмотря на игровое преимущество
    Бубнин
    Бубнин ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 23:05
    Ты, главное, себя не забудь во всю Россию приписать. А то не вся, не полная получится.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:01
    Сенатов, без эмоций не получится. Такое зрелище, спокойно рассказывать невозможно- здесь душа поёт и сердце плачет!!! За Семака обидно- отберут у него склад...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:58
    Если кто смотрел весь матч, пару слов о его перипетиях, и почему такой результат. Прошу только без эмоций и по делу. Спасибо.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 22:56
    С Краснодара простава)
    Семак физручелло
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер
    вчера в 22:51
    Спасибо Рашид Маматкулович за очередной удар по щщам. Может выводы какие будут.
    trudogolik
    trudogolik
    вчера в 22:50
    Я бы понял, если бы Зенит проиграл Динамо или ЦСКа, но этому донному Рубину, это уже слишком. Почему не слышно криков, что Зенит все купил? Может наоборот краснодарские начальники кому надо занесли, чтобы быть поближе к пьедесталу?
    adekvat
    adekvat
    вчера в 22:50
    Рахимов в чистую переиграл физрука. У Семака ни тактики ни схем нет, есть только вода которую он пьет как верблюд когда у банды которая не знает что делать на поле не прет.
    a-league
    a-league
    вчера в 22:46
    Вот тебе бабушка и юркни в дверь
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 22:43
    как обидно за Георгия Черданцева!!! Жора вроде ипотеку выплатил, а язык то помнит!!! так газпрому отлизы..ал всю игру, а вот как оно вышло🤷‍♂️
    29081985
    29081985
    вчера в 22:43
    Не боги горшки обжигают
    Capral
    Capral
    вчера в 22:43
    Жду появления одного товарища, Джека, с объяснениями сегодняшнего провала, лучшего тренера всех времен и народов, который, сегодня получил премию, за собственный Склад в развитие города. Думаю, после сегодняшнего позора, руководство пересмотрит свое решение и вклад отберут и на склад отнесут...
    KT_S_16
    KT_S_16
    вчера в 22:41
    Рубин на классе
    Гость
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