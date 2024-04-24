«Рубин» выиграл у «Зенита» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 22:30

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче 21-го тура РПЛ (0:2).

Мирлинд Даку открыл счет на 50-й минуте, Александр Мартынович забил второй гол команды на 67-й.

После поединка «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России (50 очков), «Рубин» идет на 8-м месте (36 баллов).