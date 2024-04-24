«Зенит» проиграл «Рубину» в матче 21-го тура РПЛ (0:2).
Мирлинд Даку открыл счет на 50-й минуте, Александр Мартынович забил второй гол команды на 67-й.
После поединка «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России (50 очков), «Рубин» идет на 8-м месте (36 баллов).
Самый модный тренер России Сережа Манекен знает, что "Рубин" традиционно является углеводородным побратимом "Зенита" - сколько лет спонсором была Татнефть, да и сейчас все основные спонсоры - нефтеперерабатывающие компании. Даже на эмблеме клуба - стилизованная нефтяная вышка практически (иначе этого зверя сложно назвать))
Они на сто процентов ещё не обезопасили себя от вылета, поэтому самый модный тренер России поступил так, как поступают настоящие побратимы - щедро поделился с ними очками. Хотя, возможно, просто метод Тыка на этот раз подвёл и выпала нерабочая комбинация бразильцев, но это неважно, главное - результат!
Ещё раз доказав, что ему не зря вручили сегодня орден за вклад в развитие Санкт-Петербурга - сразу же укрепив углеводородные связи между двумя регионами!
Спасибо, Коко Шанель тренерского цеха! Очки нам не так уж и нужны - дружба важнее!
Самый модный тренер России Сережа Манекен знает, что "Рубин" традиционно является углеводородным побратимом "Зенита" - сколько лет спонсором была Татнефть, да и сейчас все основные спонсоры - нефтеперерабатывающие компании. Даже на эмблеме клуба - стилизованная нефтяная вышка практически (иначе этого зверя сложно назвать))
Они на сто процентов ещё не обезопасили себя от вылета, поэтому самый модный тренер России поступил так, как поступают настоящие побратимы - щедро поделился с ними очками. Хотя, возможно, просто метод Тыка на этот раз подвёл и выпала нерабочая комбинация бразильцев, но это неважно, главное - результат!
Ещё раз доказав, что ему не зря вручили сегодня орден за вклад в развитие Санкт-Петербурга - сразу же укрепив углеводородные связи между двумя регионами!
Спасибо, Коко Шанель тренерского цеха! Очки нам не так уж и нужны - дружба важнее!