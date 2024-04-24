«Краснодар» одержал победу в матче с «Балтикой»

«Краснодар» одолел «Балтику» в поединке 21-го тура РПЛ (3:2).
Джон Кордоба вывел хозяев поля вперед 31-й минуте. Эдуард Сперцян на 50-й удвоил преимущество команды. Данила Козлов на 57-й отыграл один из мячей. на 61-й Кордоба оформил дубль, а на 89-й свой второй мяч отправил в сетку ворот Козлов.
После матча «Краснодар» находится на 2-м месте (49 баллов), «Балтика» идет на 14-й строчке (23 пункта).
А Зенит там проигрывает на данный момент домашний матч. Вот пошел РПЛ - настоящий триллер, как по играм, так и по борьбе в таблице
А Зенит там проигрывает на данный момент домашний матч. Вот пошел РПЛ - настоящий триллер, как по играм, так и по борьбе в таблице
Краснодар с победой!
Краснодар с победой!