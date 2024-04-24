Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Краснодар» одержал победу в матче с «Балтикой»

вчера, 22:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Краснодар» одолел «Балтику» в поединке 21-го тура РПЛ (3:2).

Джон Кордоба вывел хозяев поля вперед 31-й минуте. Эдуард Сперцян на 50-й удвоил преимущество команды. Данила Козлов на 57-й отыграл один из мячей. на 61-й Кордоба оформил дубль, а на 89-й свой второй мяч отправил в сетку ворот Козлов.

После матча «Краснодар» находится на 2-м месте (49 баллов), «Балтика» идет на 14-й строчке (23 пункта).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аталанта» разгромила «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии
Сегодня, 00:15
Дубль Бруну Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Шеффилд Юнайтед»
Сегодня, 00:07
«Эвертон» оказался сильнее «Ливерпуля» в матче Премьер-Лиги
Сегодня, 00:01
«Рубин» выиграл у «Зенита» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 22:30
Дубли Дембеле и Мбаппе помогли ПСЖ обыграть «Лорьян»
Вчера, 22:03
«Химки» обыграли КАМАЗ и лидируют в Первой лиге
Вчера, 21:20
Сортировать
Все комментарии
2um2qjh5z5xg
2um2qjh5z5xg
сегодня в 04:41
Несмотря на счёт победа далась спокойно.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 03:40
Краснодар с победой!!!
viv
viv
сегодня в 00:31
Игроки Краснодара:"Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим."
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:39
Тяжелая победа. "Балтика" смотрелась очень даже прилично. Играли дисциплинированно, с желанием, бились за результат до последнего. Но все же полагаю где-то класс игроков сказался. Кордоба и Сперцян зарешали, но без нервной концовки не обошлось. Понравилось как МОМ быстро отреагировал и заменил начавшего чудить Кайо, ну и проход Сперцяна с забитым мячом конечно крут. В общем болельщиков "Краснодара" с победой, "Балтике" успеха в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Как-то так на мой взгляд.
Capral
Capral
вчера в 22:36
Не понимаю, тех, кто говорит, что Мусаев лучше Ивича. Да оба они слабые тренеры. Вся сила Краснодара- в отдельных игроках, в частности Кордобы. Футбол Мусаева- дворовой, бессистемный и безыдейный, в расчете на бомбардирские способности Кордобы, плюс, конечно Сперцян. В обороне Краснодара, те же дыры, что и были. Балтика вполне могда сравнять счет. Организации игры у быков не видно, играют на технику. Футбол Мусаева- нефундаментальный, однодневный и как я говорю- ветренный. Балтику можно похвалить- за настойчивость, целеустремленность, борьбу. Будет очень жаль, если такая самобытная команда покинет ПЛ. Игнаш слепил очень симпатичную команду. Удачи, ему и его команде!!!

Краснодар с победой!
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 22:35
В защите Краснодара хаос. Хорошо что забили больше и победили.
z9e3fnk39tb9
z9e3fnk39tb9
вчера в 22:32
Краснодар с очередной победой!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:28, ред.
Если Краснодар не привезет в свои ворота на последних минутах - это будет не Краснодар. Хорошая игра, минусов по игре обеих команд не выделю, кроме вот одного привоза. Ну и судейство качественное, без вопросов к судье.

А Зенит там проигрывает на данный момент домашний матч. Вот пошел РПЛ - настоящий триллер, как по играм, так и по борьбе в таблице
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 