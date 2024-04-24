«Локомотив» вырвал победу в матче с «Пари НН»

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вчера, 20:17

«Пари НН» уступил «Локомотиву» в 21-м туре РПЛ (2:3).

У нижегородцев дублем отличился Николай Калинский (35-я и 57-я минута, оба гола — с пенальти), у москвичей отметились Тимур Сулейманов (75-я), Антон Миранчук (90+2-я, «с точки») и Александр Сильянов (90+6-я).

После поединка «Пари НН» идет на 10-м месте (28 очков), «Локомотив» расположился на 4-й строчке (41 пункт).