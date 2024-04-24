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«Локомотив» вырвал победу в матче с «Пари НН»

вчера, 20:17
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Пари НН» уступил «Локомотиву» в 21-м туре РПЛ (2:3).

У нижегородцев дублем отличился Николай Калинский (35-я и 57-я минута, оба гола — с пенальти), у москвичей отметились Тимур Сулейманов (75-я), Антон Миранчук (90+2-я, «с точки») и Александр Сильянов (90+6-я).

После поединка «Пари НН» идет на 10-м месте (28 очков), «Локомотив» расположился на 4-й строчке (41 пункт).

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:36
Локо с победой
7382axsn7u39
7382axsn7u39
вчера в 22:31
Локомотив с красивой победой!
a-league
a-league ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
(с) Кажется, пора тренера на вынос и вперед ногами

Прямая дорога ему в Спартак - там последние 20 лет все так заканчивают
a-league
a-league
вчера в 22:10
Откуда этого свистуна вытащили ?
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:55
И опоссали.
pomor45
pomor45
вчера в 21:51
За 15 минут получить три гола. Браво нижегородцы! Классный преподнесли образец расслабухи с последующей паникой.
lotsman
lotsman
вчера в 21:37
Локомотив, в последнее время, стал выдавать такие матчи. Сначала проигрывают в два гола, а потом героически добиваются победы. Сумасшедший матч.))
Kosmos58
Kosmos58 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:26
Надо было ещё минут 10 добавить, а потом к добавленной у ещё пяток!.. Не правильно это!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:16
Помстине вырвал... По другому и не скажешь
AlVi77
AlVi77
вчера в 21:14
Галактионов про лядство не заявлял?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:10
не удивлюсь, если больше 1 баллов пари нЕнЕ заработать.
Локо, с волевой!
TheBoLt
TheBoLt ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
Любви?) Локо как не любил, так и не люблю. Просто не хочу орать, что они ничего не заслужили при статистике, которая в 3-4 раза лучше, чем у оппонентов)
Vladimir808
Vladimir808 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:55
А с другим были бы рядом с Сочи, с таким-то составом.(
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 20:55
Всё вместе. Но если требуют от тренера результат- надо ему и помочь. А в клубе только требования.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:53
Это точно. Не в Юране дело, состав очень слабый.
Один штрих всего, ушли на повышение Сулейманов и Севикян. Взяли парня из студенческой лиги, с племяшом моим гоняли. Плюс куча ,,сбитых».
Capral
Capral ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:44
Ему надо бежать оттуда, иначе- окончательно захереет. Никакого развития и роста для тренера в этом клубе.
Сп62
Сп62 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:38
От любви до ненависти один шаг?
LOpp
LOpp
вчера в 20:38
Юран похоже все...
Viollator
Viollator
вчера в 20:37
За жд было численное преимущество
TheBoLt
TheBoLt ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Да, точно) Спасибо. Я почему-то считал, что это Рубин их, а не они его.

Да все равно пора от тренера избавляться. Пусть опоссумов тренирует
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
Не 6-е поражение подряд а 5-е ...
И весной набрано не 1 очко а 4....после ничьи с Факелом была победа над Рубином...в Казани...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:29
С Нижним что то не так и даже дело не в отсутствии Гоцука до сегоднешнего матча.
Хиромант
Хиромант ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:27
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:24
    Локо красавцы. Не сдались и переломили игру после 0:2. Уважение таким командам, которые не ломаются , а играют до конца. Локо может и за медали зацепиться. А Юран потихоньку сдувается.
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 20:21, ред.
    Локо, конечно, молодцы. Неожиданный исход матча. Первый свой гол забили вообще за 15 минут до конца матча. Два гола в дополнительное время... Это вообще уже фишка Локо в этом сезоне - отыгрываться в добавленное время.

    Результат по игре. Пари везло с пенальти, отсюда и голы.

    Ну и 6-ое подряд поражение в официальных матчах. Из 7 матчей весной Пари набрали лишь одно очко. Кажется, пора тренера на вынос и вперед ногами.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:20
    До 92-й минуты Юран выигрывал....
    Потом к нему пришли опоссумы...)))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 20:19
    Вырвал,так вырвал победу. Люблю волевые матчи,где очки выгрызаются.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 20:19
    Чуть не дотерпели, жаль.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 20:19
    НиНо на вылет с такой игрой...
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