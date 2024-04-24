«Локомотив» вырвал победу в матче с «Пари НН»

«Пари НН» уступил «Локомотиву» в 21-м туре РПЛ (2:3).
У нижегородцев дублем отличился Николай Калинский (35-я и 57-я минута, оба гола — с пенальти), у москвичей отметились Тимур Сулейманов (75-я), Антон Миранчук (90+2-я, «с точки») и Александр Сильянов (90+6-я).
После поединка «Пари НН» идет на 10-м месте (28 очков), «Локомотив» расположился на 4-й строчке (41 пункт).
Результат по игре. Пари везло с пенальти, отсюда и голы.
Ну и 6-ое подряд поражение в официальных матчах. Из 7 матчей весной Пари набрали лишь одно очко. Кажется, пора тренера на вынос и вперед ногами.
Результат по игре. Пари везло с пенальти, отсюда и голы.
Ну и 6-ое подряд поражение в официальных матчах. Из 7 матчей весной Пари набрали лишь одно очко. Кажется, пора тренера на вынос и вперед ногами.