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Стал известен календарь полуфиналов и финала Кубка России

сегодня, 14:23

Стал известен календарь матчей первого этапа Пути регионов и финала Пути РПЛ Кубка России, сообщает ТАСС.

«Динамо» со «Спартаком» и «Ростов» с «Балтикой» сыграют 1 мая.

ЦСКА с «Зенитом» сыграют 2 мая в Москве и 15 мая в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:13
Помню, в 1973-м, если ничего не путаю, в чемпионате СССР придумали бить пенальти послематчевые, в случае ничейного исхода в основное время. Человеческая глупость и тупость- границ не имеет, во все времена.
Attaccante_22
Attaccante_22 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:12
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Attaccante_22 (раскрыть)
    сегодня в 15:08
    При чём здесь Зенит или Газпром....???
    Зенит силён и успешен...ему всё равно с кем играть....
    Тут интерес клубов которые имеют море поклонников ещё с советских времён...но которые уже не на должном уровне...и схемы с половиной поражений и продолжением их лицезрения скорей придумываются от них...
    Attaccante_22
    Attaccante_22
    сегодня в 14:56
    Жаль, что в чемпионате не добавят плэй-офф. Т.к. в газпроме понимают, что их зенитушка может вылететь в 1/8. Это всего лишь 2 игры, а в них может быть всякое.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 14:41, ред.
    Не кубок а смех смешной....
    Некоторые в турнире проиграли 4 раза...и теперь в полуфинале...)))
    Команды имеющие 8 кубковых поражений на двоих могут встретиться в финале пути регионов...

    Пока остаётся загадкой...что сложней....
    Вылететь или остаться в этом загадочном новом Кубке...)))
    Capral
    Capral
    сегодня в 14:40
    Сделали из кубка посмешище. Что не придумают- всё через ж...у. Вот поэтому, на ТВ работают разные геничи и шняки...
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак
    сегодня в 14:36
    МОЖЕТ ТАК?

    Кубок

    1 мая (среда)

    18:00 «Динамо» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

    2 мая (четверг)

    19:15 ЦСКА – «Зенит» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)

    19:15 «Ростов» – «Балтика» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)
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