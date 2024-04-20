Стал известен календарь полуфиналов и финала Кубка России

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сегодня, 14:23

Стал известен календарь матчей первого этапа Пути регионов и финала Пути РПЛ Кубка России, сообщает ТАСС.

«Динамо» со «Спартаком» и «Ростов» с «Балтикой» сыграют 1 мая.