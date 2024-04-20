Стал известен календарь полуфиналов и финала Кубка России

Стал известен календарь матчей первого этапа Пути регионов и финала Пути РПЛ Кубка России, сообщает ТАСС.
«Динамо» со «Спартаком» и «Ростов» с «Балтикой» сыграют 1 мая.
ЦСКА с «Зенитом» сыграют 2 мая в Москве и 15 мая в Санкт-Петербурге.
Стал известен календарь матчей первого этапа Пути регионов и финала Пути РПЛ Кубка России, сообщает ТАСС.
«Динамо» со «Спартаком» и «Ростов» с «Балтикой» сыграют 1 мая.
ЦСКА с «Зенитом» сыграют 2 мая в Москве и 15 мая в Санкт-Петербурге.
Зенит силён и успешен...ему всё равно с кем играть....
Тут интерес клубов которые имеют море поклонников ещё с советских времён...но которые уже не на должном уровне...и схемы с половиной поражений и продолжением их лицезрения скорей придумываются от них...
Зенит силён и успешен...ему всё равно с кем играть....
Тут интерес клубов которые имеют море поклонников ещё с советских времён...но которые уже не на должном уровне...и схемы с половиной поражений и продолжением их лицезрения скорей придумываются от них...
Некоторые в турнире проиграли 4 раза...и теперь в полуфинале...)))
Команды имеющие 8 кубковых поражений на двоих могут встретиться в финале пути регионов...
Пока остаётся загадкой...что сложней....
Вылететь или остаться в этом загадочном новом Кубке...)))
Некоторые в турнире проиграли 4 раза...и теперь в полуфинале...)))
Команды имеющие 8 кубковых поражений на двоих могут встретиться в финале пути регионов...
Пока остаётся загадкой...что сложней....
Вылететь или остаться в этом загадочном новом Кубке...)))
Кубок
1 мая (среда)
18:00 «Динамо» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)
2 мая (четверг)
19:15 ЦСКА – «Зенит» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)
19:15 «Ростов» – «Балтика» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)
Кубок
1 мая (среда)
18:00 «Динамо» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)
2 мая (четверг)
19:15 ЦСКА – «Зенит» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)
19:15 «Ростов» – «Балтика» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)