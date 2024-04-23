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В «Ростове» высказались о необходимости поддержать Песьякова

вчера, 09:34

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал о необходимости поддержать вратаря Сергея Песьякова после матча со «Спартаком» (1:5).

Видите, вратарю всегда сложнее переживать какие‑то моменты. Мои слова Сергею — это только поддержка. Он классный вратарь, который нас часто выручал этой весной и осенью тоже. Он сильный, ничего страшного. Ему не стоит зацикливаться, у нас у всех есть ошибки. Нападающие, например, не забивают, но ничего же страшного не происходит.

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Все комментарии
mcwpf5xf68hu
mcwpf5xf68hu
вчера в 12:56
Начал Лещук, его поддержал Песьяков.
qbmqw773h3ds
qbmqw773h3ds
вчера в 12:51
Песьяков поддержал спартак, Ростов поддержит Песьякова.
112910415
112910415
вчера в 11:40
всё будет хорошо
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:58
У любого футболиста бывают такие моменты. Никто ни о чего не застрахован.
Интерес
Интерес
вчера в 10:39
Самое популярное амплуа футболиста на поле-полузащитник.Потому их так много,что прямую ответственность за результат определить сложно.Потом нападающий,защитник и главный злодей,или герой-вратарь,могущий единолично решить судьбу матча в любой момент.
sv_1969
sv_1969 ответ k6pqzqegc2dm (раскрыть)
вчера в 10:14
Нап не забьёт это пол беды. Ну а если забьёт то герой. А вот вратарь пропустит это уже беда. Так как это видно сразу же
k6pqzqegc2dm
k6pqzqegc2dm
вчера в 09:58
Почему то ошибки вратарей всегда на слуху, ведь они тоже люди...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:41
правильно.
иногда у вратарей вот такие неудачные матчи случаются
Гость
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