В «Ростове» высказались о необходимости поддержать Песьякова

Защитник «Ростова» рассказал о необходимости поддержать вратаря после матча со «Спартаком» (1:5).

Видите, вратарю всегда сложнее переживать какие‑то моменты. Мои слова Сергею — это только поддержка. Он классный вратарь, который нас часто выручал этой весной и осенью тоже. Он сильный, ничего страшного. Ему не стоит зацикливаться, у нас у всех есть ошибки. Нападающие, например, не забивают, но ничего же страшного не происходит.