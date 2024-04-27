Личка: «В игре с „Зенитом“ мы хотим быть активными и давить»

Главный тренер «Динамо» заявил, что в игре против «Зенита» в рамках 26-го тура РПЛ его подопечные должны сыграть первым номером.

Вчера у ребят был первый выходной после 20 дней, отдохнули больше ментально. Они сделали другую работу для восстановления, а группа, которая играла поменьше, работала с мячом и над завершениями (атак) до ворот.

Всё будет зависеть от результата в воскресенье. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше.

Нужно постараться владеть мячом. Не говорю, что будет преимущество, но мы хотим быть активными и давить. Когда надо включаться, «Зенит» всегда готов, поэтому и надо отрабатывать свои вещи.