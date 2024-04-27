Личка: «В игре с „Зенитом“ мы хотим быть активными и давить»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что в игре против «Зенита» в рамках 26-го тура РПЛ его подопечные должны сыграть первым номером.
Вчера у ребят был первый выходной после 20 дней, отдохнули больше ментально. Они сделали другую работу для восстановления, а группа, которая играла поменьше, работала с мячом и над завершениями (атак) до ворот.
Всё будет зависеть от результата в воскресенье. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше.
Нужно постараться владеть мячом. Не говорю, что будет преимущество, но мы хотим быть активными и давить. Когда надо включаться, «Зенит» всегда готов, поэтому и надо отрабатывать свои вещи.
Игра «Динамо» с «Зенитом» пройдёт завтра в Москве. Начало в 19:15. «Зенит» лидирует в таблице РПЛ. «Динамо» занимает 3-е место. Команды разделяет шесть очков.
Так что "давить" навряд ли получится....
Странный этот Личка....Ростов не давили...Спартак не давили...Урал не давили....а тут прям активной давкой пугают.....с чего бы это???
Моё мнение...давилка откладывается...ввиду того что Семак исчерпал лимит на ленность и расслабленность....и попросит своих ребят обыграть "давителей".....
Так что "давить" навряд ли получится....
Странный этот Личка....Ростов не давили...Спартак не давили...Урал не давили....а тут прям активной давкой пугают.....с чего бы это???
Моё мнение...давилка откладывается...ввиду того что Семак исчерпал лимит на ленность и расслабленность....и попросит своих ребят обыграть "давителей".....
контратаки готовить станет !
а говорить-то всякое можно
контратаки готовить станет !
а говорить-то всякое можно