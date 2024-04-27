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Личка: «В игре с „Зенитом“ мы хотим быть активными и давить»

вчера, 10:08
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:15 Не начался

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что в игре против «Зенита» в рамках 26-го тура РПЛ его подопечные должны сыграть первым номером.

Вчера у ребят был первый выходной после 20 дней, отдохнули больше ментально. Они сделали другую работу для восстановления, а группа, которая играла поменьше, работала с мячом и над завершениями (атак) до ворот.

Всё будет зависеть от результата в воскресенье. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше.

Нужно постараться владеть мячом. Не говорю, что будет преимущество, но мы хотим быть активными и давить. Когда надо включаться, «Зенит» всегда готов, поэтому и надо отрабатывать свои вещи.

Игра «Динамо» с «Зенитом» пройдёт завтра в Москве. Начало в 19:15. «Зенит» лидирует в таблице РПЛ. «Динамо» занимает 3-е место. Команды разделяет шесть очков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:07, ред.
На сколько я помню Давила перешёл в ЦСКА...а не в Динамо....
Так что "давить" навряд ли получится....

Странный этот Личка....Ростов не давили...Спартак не давили...Урал не давили....а тут прям активной давкой пугают.....с чего бы это???

Моё мнение...давилка откладывается...ввиду того что Семак исчерпал лимит на ленность и расслабленность....и попросит своих ребят обыграть "давителей".....
112910415
112910415
вчера в 13:37
нет, не будет Личка давить !
контратаки готовить станет !
а говорить-то всякое можно
lotsman
lotsman
вчера в 10:57
Это очень хорошо, Зенит любит такие действия. Гораздо хуже когда стоят стеной у своих ворот и применяют только контратаки. И если команда хорошо использует их, то может взять свои очки. Как в случае с Рубином. Встать в надёжную оборону, отдать мяч противнику и поймав момент, добиться результата. Это тоже надо уметь. А с атакующей командой, которая давит, Зенит справляется гораздо легче.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:28
Удачи Динамо в этом матче,придержать Зенит !
8q7kga2fb389
8q7kga2fb389
вчера в 10:10
Желание хорошее но как давить такую команду!!!
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