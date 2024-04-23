Дерби без лидеров ЦСКА, матч аутсайдеров, реванш «Урала» и «Оренбурга». 21-й тур РПЛ – украшение сезона

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сегодня, 16:39

Будет слишком жарко.

«Оренбург» – «Динамо»

- Новая встреча Марцела Лички с бывшими не заставила себя ждать. Совсем недавно «бело-голубые» оставили южноуральцев без Кубка России, а теперь снова едут в гости.

- Недавний любимец оренбуржцев может стать дурным вестником. Команда и так после поражения от «Зенита» держится на грани от стыков – отрыв от «Урала» всего 2 очка. И вполне возможно, что по итогам тура команда опустится ниже.

- Вылет из верхней сетки Кубка от «Зенита», разгромные 1:4 от «Ростова», подарок для «Спартака» в дерби (1:2) и поражение от «Урала» в Екатеринбурге – всё это произошло после того, как заговорили о «Динамо» в чемпионской гонке. Без такого давления москвичам как-то проще. Сразу случилась яркая победа над «Пари НН» (4:1) – команде борьбы за бронзу с головой хватает.

«Пари НН» – «Локомотив»

- «Динамо», возможно, убило двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, они одержали важную победу, когда конкуренты – «Локомотив» и ЦСКА – неожиданно потеряли очки. Во-вторых, «Пари НН» отправили к «железнодорожникам» в раскалённом состоянии – команда редко получает разгромы, тем более дома. После такой пощёчины всю злость могут выплеснуть на «красно-зелёных» — и в гонке за бронзу это будет фаталити.

- И такой сценарий действительно стоит предполагать, этот матч для нижегородцев – снова домашний. Команда быстро откатилась на 10-е место, плюс до стыков не сказать, что долго падать – всего 10 очков. В пылу борьбы не до чинов. Тем более сейчас «Локомотив» не воспринимается как угроза. Команда – аутсайдер гонки за топ-3, поскольку и «Динамо», и ЦСКА выглядят внушительнее.

«Краснодар» – «Балтика»

- Мусаев говорит, что ему не важна чемпионская гонка. Но южане всё же вторые, а «бело-голубые» сами себе «выстрелили по коленям» — так что таких разговоров не избежать. При эпатажной нестабильности «горожане» всё равно набирают очки – недавно обыграли «Факел». Вопрос медалей можно считать снятым, такое спокойствие вкупе с невнимательностью в обороне – хороший рычаг давления для «Балтики».

- А калининградцы уже сделали важный рывок, выиграв в двух турах кряду – в гостях обыграли «Ахмат» (7:1), дома разобрались с «Крыльями». Эта волна вынесла балтийцев в зону стыков – и до «Оренбурга» на 12-м месте всего 3 очка.

«Зенит» – «Рубин»

- Важных для развития чемпионата сюжетов не так много. Казанцы номинально – в группе преследования топ-5, хотя на деле мыслями давно в отпуске. Ещё в тот момент, когда нарастили отрыв команд из подвала таблицы. С 33 очками в активе очень трудно вылететь, а большего «Рубину» в этом сезоне и не надо.

- В штатном режиме «Зенит» готовится праздновать очередной титул. Коллектив включится ровно настолько, сколько необходимо для победы.

«Урал» – «Ростов»

- Матч, в котором надо и тем, и другим. «Шмели» борются за выживание, «Ростов» — за топ-5 и в теории – медали. У «Урала» тяжёлое положение (24 очка, 1 балл до зоны прямого вылета и 2 – до 12-й строчке), плотная гонка и в зоне 5-9-й строчек (южане с 34 очками в активе опережают «Рубин» на 1 балл и отстают от «Локо» на 4). В споре мотивации нет победителя.

- Для «шмелей» поединок принципиален ещё и потому, что совсем недавно «Ростов» выбил их из Кубка перед их же болельщиками. «Уральцы» должны реабилитироваться за ту игру. И за игру с «Сочи» тоже – такими осечками (2:2) команда сама себе вставляет палки в колёса.

«Факел» – «Крылья Советов»

- Постановка вопроса похожа на антураж матча выше. «Факел» — в борьбе за выживание, «Крылья» — середняк с претензиями на пятёрку. Правда, есть несколько поправок.

- Воронежцы начали валиться недавно – после победы над «Спартаком» они подарили балл «Оренбургу» и ожидаемо уступили ЦСКА , «Ростову» и «Краснодару». Вопрос жизни и смерти встаёт именно сейчас – при ужасной атмосфере на фоне поражений команде надо играть с «Крыльями», воспрявшим «Сочи», гегемоном-«Зенитом» и конкурентом-«Уралом».

- Победы над «Уралом» и «Рубином» придали «Крыльям» уверенности и сняли вопрос о сохранении места в РПЛ . Поражение от «Балтики» — подарок аутсайдером, который самарцы не хотят повторять.

ЦСКА – «Спартак»

- У ЦСКА в матче с «Ахматом» возникли аномально серьёзные проблемы. Обычно «армейцам» хватает выдержки, чтобы сохранять преимущество, но тут команда не просто упустила очки – она ещё и на дерби осталась без лидеров. Поединок со «Спартаком» пропустят Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Аббосбек Файзуллаев. Так за медали не борются.

- Оживление «красно-белых» наступило подозрительно быстро. Кубковый матч против «Зенита» был первым после отставки Абаскаля – Сликшович решил сыграть понадёжнее в ущерб результату. В следующем матче – против «Ростова» – вышли уже в 3 центральных защитника и на кураже разгромили соперника. С учётом матчей в период дисквалификаций Абаскаля боснийский тренер накопил ударную статистику – 3 победы и 2 ничьи (обе – с «Зенитом» в гостях) в 5 матчах, разница мячей 13:1. Чернов говорит о здоровой атмосфере и душевных тренировках – может, этого не хватало, чтобы москвичей перестало лихорадить?

«Ахмат» – «Сочи»

- Раз сочинцы уже помешали себе в гонке за выживание – так играть с «Уралом» дома было нельзя, и даже спасённую ничью не оценить положительно. Теперь такой фокус не прокатит – отставание от стыков и так составляет 4 балла, нельзя увеличивать пропасть.

- Тем более это поединок с ещё одним прямым конкурентом – «Ахмат» обнаружил себя в зоне прямого вылета, ставка на эмоциональный импульс от рокировки Ромащенко-Адиев не сыграла. Даже после победы над «красно-синими» грозненцы на грани.