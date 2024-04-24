ЦСКА – без Роши, Дивеева и Файзуллаева. Слишковичу надо принять подарок, чтобы спасти сезон «Спартака»

1713988645

сегодня, 22:57

Впереди ещё достаточно испытаний.

ЦСКА – без лидеров

- Поединок против «Ахмата» поделил весну для «армейцев» на «до» и «после». Сначала стоит поговорить о «до». «Красно-синие» при Владимире Федотове стабильны в своих циклах. Ближе к зиме команде становится совсем плохо – зато после паузы выдают чудо-весну, на характере вытаскивают даже спорные матчи и обходят соперников по топ-3, которых настигает спад уже весной. То же самое прослеживалось в текущем сезоне. Сразу после паузы «армейцы» поделили очки с «Оренбургом» и после – ещё 7 матчей без поражений. Даже при том, что Чалов стал забивать реже, неожиданно обострилось голевое чутьё Тамерлана Мусаева, плюс забивают те, от кого вообще не ждёшь – центральные защитники Роша и Агапов, работяга Заболотный. Позднее форму снова набрали Обляков и Файзуллаев.

- И контекст этого включения – снова борьба за медали. Если в прошлом году «армейцы» начинали свой штурм с 5-й строчки – и в итоге обогнали захандрившие «Спартак» с «Ростовом», то теперь всё начиналось вообще с 7-го места. Подарок «красно-синим» сделало «Динамо» — «бело-голубые» провалили игры с «Ростовом», «Спартаком» и «Уралом» (0 очков), так что к 25-му туру ЦСКА оказался в 1 балле от 3-го места. Ещё в борьбе за бронзу – «Локомотив», но в перспективы «железнодорожников» верилось меньше.

- Рывок банда Владимира Федотова себе обеспечила – теперь оставалось ждать ошибки конкурентов и забираться выше, переходя в стадию удержания. Но дома с «Ахматом» произошёл какой-то кошмар. «Армейцы» полностью доминировали в первые минуты, но подводила реализация. Дальше по списку: 7 минута – Файзуллаев получает жёлтую карточку и пропускает дерби из-за перебора «горчичников»; 19 минута – прямая красная центрбеку Роше за грубый фол (пропускает дерби); 62 минута – гол Чалова с пенальти; 79 и 87 минуты – голы «Ахмата», в счёте ведут уже хозяева; 89 минута – красная Дивееву за удар ногой по голове соперника.

- Это не просто психологический удар – это потенциальный нокаут, который может стоить «красно-синим» бронзы. Команда проиграла матч, в котором должна была забирать 3 очка, и лишилась трёх ключевых игроков (двое из них – центральные защитники) на важнейший поединок против «Спартака». С учётом непостоянства «Динамо» и «Локомотива» ЦСКА называли фаворитом в борьбе за топ-3. Сейчас он стал аутсайдером.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Мойзес, Агапов, Зделар – Гайич, Мендес, Обляков, Келвен – Файзуллаев, Чалов – Мусаев.

В «Спартаке» — эмоциональный импульс

- Окончательно расстановку сил перед дерби переворачивает происходящее в «Спартаке». Опять же, обо всём по порядку. Под руководством Абаскаля у «красно-белых» не было перспектив. Испанец уже не учился на своих ошибках, был непоследователен в выборе стартового состава и заменах, добивал общественность комментариями про погоду и бога. Последней каплей стало поражение от «Сочи». С большим опозданием – но боссы москвичей расстались-таки со специалистом.

- Исполнять обязанности главного тренера назначили ассистента Гильермо Владимира Слишковича. Прежде всего надо отметить, что босниец не работал с Абаскалем ранее, и в штаб «Спартака» вошёл не по инициативе испанца. Поэтому можно было надеяться, что хотя бы в короткую рокировка сыграет. «Красно-белые» в любом случае уже не ведут борьбу за медали –остались надежды на Кубок. А вообще новому тренеру прежде всего было нужно удержать команду от развала, наладить атмосферу в раздевалке и что-то сделать с выжженной Абаскалем землёй.

- И Слишкович к решению таких задач подошёл правильно. Через пару дней после рокировки Владимиру уже предстоял принципиальный матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Кризис-менеджер действовал по двум направлениям: в игровой составляющей забыл об атаке ради надёжности в поединке, а в медиа создал образ адекватного человека (уже достаточно для положительного имиджа тренера на контрасте с Абаскалем). На подготовку к игре было слишком мало времени, а положительный результат дал бы импульс – и даже от ничьей команда его получила. Плюс Слишкович дал сыграть Джикии. Понятно, что Георгий не в форме и никак не помог на поле, акцент надо сделать на другом – так тренер показал доверие к лидеру, для настроения в команде это важно.

- Первые явные изменения произошли в матче с «Ростовом». «Спартак» перешёл на игру в 3 центральных защитника. Опять же – в угоду надёжности. На флангах обороны играют Хлусевич и Денисов – при схеме с двумя центрбеками это взрывоопасное сочетание (и тот, и другой часто ошибаются в обороне). В «3-4-2-1» оба смогли уходить выше, что больше раскрывало их качества, – а дополнительный защитник страховал. Плюс москвичи упростили футбол до дальних передач и борьбы в центре (там – моторчики Пруцев и Мартинс) – опять же, чтобы добиться результата в гостях. Красноречивый итог – 5:1. О внутренних изменениях рассказал защитник Никита Чернов – в команде наладилась атмосфера:

Слишкович как-то расслабил игроков. У нас очень эмоциональные, добрые и душевные тренировки – все смеются и улыбаются. Давно такого не было. Надеюсь, что это принесет результат. Потихоньку приносит.

На первых этапах это особенно важно – такие действия способны помочь сделать рывок на финише и хотя бы немного выправить провальный сезон. Но дальше в любом случае потребуется не кризис-менеджер, а полноценный вдохновитель проекта.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-2-1): Максименко – Чернов, Бабич, Дуарте – Хлусевич, Пруцев, Литвинов, Денисов – Игнатов, Медина – Угальде.

«Спартаку» комфортно в дерби – есть отличные шансы на победу

- Был период, когда ЦСКА перехватил инициативу в дерби – в начале 2020-х «красно-синие» выиграли 4 матча со «Спартаком» из 5. Но после этого преимущество на стороне «красно-белых» — 2 победы и 2 ничьи в 4 последних встречах.

Прогноз Soccer.ru: победа «Спартака».