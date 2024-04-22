«Милан» – последняя преграда. Чемпионство в дерби станет извинением от Индзаги за провал с «Атлетико»

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сегодня, 13:20

Нужно извиниться красиво.

Под разговоры о новом тренере

«Милан» и в целом по сезону, и в частности перед матчем – более проблемный из двух миланских коллективов. «Россонери» наладили ход в чемпионате лишь в момент, когда неожиданно на спад пошёл «Ювентус» – и уж у такой «старой синьоры» обязаны были отнимать вторую строчку. Но этому предшествовали скверная кампания в Лиге чемпионов и вылет на групповой стадии, нестабильность в чемпионате.

Свою игру нащупали в марте – и выдали 7-матчевую победную серию. Только сразу после был оглушительный вылет из Лиги Европы от такой же кризисной «Ромы» (при этом ресурсы у римлян на порядок скромнее).

Не новы в этой лихорадке поиски нового главного тренера. Стефано Пиоли отдал «Милану» многое, вернул чемпионский титул. Но после этого не видно развития – лишь топтания на месте. Зимой сообщалось, что Златан Ибрагимович, работающий в клубе, хочет привести Антонио Конте – это тренер с менталитетом победителя. Такой, который заставит выкладываться на максимум.

Теперь шорт-лист обновился. В преддверии дерби фаворитом на смену Пиоли называют Хулена Лопетеги. Помимо него в списке есть Хави (покидает «Барсу» летом), Рубен Аморим (сватают в «Ливерпуль»), Томас Тухель (будет уволен из «Баварии»), Унаи Эмери, Роберто Де Дзерби (не может прогрессировать при распродаже лидеров в «Брайтоне»), Сержиу Консейсау. Главный критерий для «Милана» – сплав амбиций и молодости или опыта и былых заслуг.

За «Интером» тянется шлейф раннего вылета из ЛЧ

Весной тяжело приходится и «Интеру». Собрался отличный коллектив, в котором лидеры дополняют друг друга, есть симбиоз с главным тренером Симоне Индзаги. И потому от «нерадзурри» ждали громких достижений в текущем сезоне. Команда претендовала не только на чемпионство, но и на успешную кампанию в Лиге чемпионов, закрепление позиций.

На этом фоне вылет от матёрых работяг из «Атлетико» – реальность, которая сильно расходится с ожиданиями. Её «нерадзурри» было тяжело принять. После случившегося клуб потерял очки с «Наполи», а на прошлой неделе сыграл вничью и с середняком «Кальяри».

Хоть «Интер» и остаётся стопроцентным лидером Серии А, вылет от «матрасников» оставил незакрытый гештальт – Симоне Индзаги нужно реабилитироваться перед болельщиками. И выход здесь только один – эффектная победа в дерби, которая принесёт «нерадзурри» титул.

Президент «чёрно-синих» называет Индзаги подарком, Пиоли занимается воспитанием

«Интер» вылетел из ЛЧ от «Атлетико», «Милан» – из ЛЕ от «Ромы». Но настроение в командах абсолютно разное. Президент «нерадзурри» Стивен Чжан открыто говорит о полном доверии к Индзаги:

За последние семь лет, что мы владеем «Интером», ходили разные слухи. Мы выиграли шесть трофеев и будем продолжать бороться и побеждать. Я президент клуба, и, пока я являюсь его владельцем, мы будем стараться одерживать победы. Индзаги – настоящий подарок для меня, он дает стабильность, и нет никаких сомнений в том, что мы продолжим работать вместе. Я очень горжусь своей командой и невероятно счастлив быть президентом этого клуба.

Пиоли после вылета от «Ромы» говорил:

Может быть, это был грех самонадеянности – думать, что «Рома» не сможет поставить нас в затруднительное положение. Это наша ошибка, и мы дорого заплатили за нее.

С этим Стефано борется ещё с предыдущего сезона. Ничего не изменилось в текущем – были скверные матчи в ЛЧ , пижонство Леау, которое стоило нескольких очков. Выход менеджер так и не нашёл. Теперь он в западне. Не из-за разговоров о новом тренере, которые витают вокруг команды. А потому, что ему придётся отработать до конца, понимая неизбежность прощания.

В клубе уже приняли решение попрощаться со Стефано по окончании сезона, но произойдёт это летом. До этого момента Пиоли продолжит биться о стену.

Дерби подведёт черту

Как и в прошлом году – правда, тогда цена противостояния была куда выше из-за равных шансов на успех и стадии турнира. Команды пересеклись в полуфинале Лиги чемпионов. Решали, кому спорить с «Сити» за трофей. При этом у обоих коллективов сезон складывался нестабильно – перед Индзаги, как и перед Пиоли, стоял вопрос отставки. И тогда оба раза победителями выходили «нерадзурри».

В сентябре – уже в 1-м круге Серии А – преимущество «Интера» стало гораздо очевиднее. Команда перешла в другую весовую категорию и просто разобрала соперника (5:1). И теперь коллективы сойдутся в последний раз в этом сезоне. У «Милана» микроскопические шансы зацепить очки, взять то, что отдалённо напомнит реванш – для этого нужно перенести всю накопившуюся спортивную злость от ошибок и провалов на поле.

«Нерадзурри» же могут эффектно оформить титул – в поединке с принципиальным соперником, которого в последние годы растоптали.

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Спортиелло – Тео Эрнандес, Томори, Габбиа, Калабрия – Муса, Адли – Леау, Лофтус-Чик, Чуквуэзе – Йович.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Зоммер – Ачерби, Бастони, Биссек – Димарко, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Дармиан – Тюрам, Санчес.

Прогноз Soccer.ru: заранее не поздравляют – и мы не будем. Просто дождёмся победы «Интера», которая заставит забыть о еврокубковых неудачах.