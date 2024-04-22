«Милан» – последняя преграда. Чемпионство в дерби станет извинением от Индзаги за провал с «Атлетико»

Нужно извиниться красиво.
Под разговоры о новом тренере
«Милан» и в целом по сезону, и в частности перед матчем – более проблемный из двух миланских коллективов. «Россонери» наладили ход в чемпионате лишь в момент, когда неожиданно на спад пошёл «Ювентус» – и уж у такой «старой синьоры» обязаны были отнимать вторую строчку. Но этому предшествовали скверная кампания в Лиге чемпионов и вылет на групповой стадии, нестабильность в чемпионате.
Свою игру нащупали в марте – и выдали 7-матчевую победную серию. Только сразу после был оглушительный вылет из Лиги Европы от такой же кризисной «Ромы» (при этом ресурсы у римлян на порядок скромнее).
Не новы в этой лихорадке поиски нового главного тренера. Стефано Пиоли отдал «Милану» многое, вернул чемпионский титул. Но после этого не видно развития – лишь топтания на месте. Зимой сообщалось, что Златан Ибрагимович, работающий в клубе, хочет привести Антонио Конте – это тренер с менталитетом победителя. Такой, который заставит выкладываться на максимум.
Теперь шорт-лист обновился. В преддверии дерби фаворитом на смену Пиоли называют Хулена Лопетеги. Помимо него в списке есть Хави (покидает «Барсу» летом), Рубен Аморим (сватают в «Ливерпуль»), Томас Тухель (будет уволен из «Баварии»), Унаи Эмери, Роберто Де Дзерби (не может прогрессировать при распродаже лидеров в «Брайтоне»), Сержиу Консейсау. Главный критерий для «Милана» – сплав амбиций и молодости или опыта и былых заслуг.
За «Интером» тянется шлейф раннего вылета из ЛЧ
Весной тяжело приходится и «Интеру». Собрался отличный коллектив, в котором лидеры дополняют друг друга, есть симбиоз с главным тренером Симоне Индзаги. И потому от «нерадзурри» ждали громких достижений в текущем сезоне. Команда претендовала не только на чемпионство, но и на успешную кампанию в Лиге чемпионов, закрепление позиций.
На этом фоне вылет от матёрых работяг из «Атлетико» – реальность, которая сильно расходится с ожиданиями. Её «нерадзурри» было тяжело принять. После случившегося клуб потерял очки с «Наполи», а на прошлой неделе сыграл вничью и с середняком «Кальяри».
Хоть «Интер» и остаётся стопроцентным лидером Серии А, вылет от «матрасников» оставил незакрытый гештальт – Симоне Индзаги нужно реабилитироваться перед болельщиками. И выход здесь только один – эффектная победа в дерби, которая принесёт «нерадзурри» титул.
Президент «чёрно-синих» называет Индзаги подарком, Пиоли занимается воспитанием
«Интер» вылетел из ЛЧ от «Атлетико», «Милан» – из ЛЕ от «Ромы». Но настроение в командах абсолютно разное. Президент «нерадзурри» Стивен Чжан открыто говорит о полном доверии к Индзаги:
За последние семь лет, что мы владеем «Интером», ходили разные слухи. Мы выиграли шесть трофеев и будем продолжать бороться и побеждать. Я президент клуба, и, пока я являюсь его владельцем, мы будем стараться одерживать победы.
Индзаги – настоящий подарок для меня, он дает стабильность, и нет никаких сомнений в том, что мы продолжим работать вместе. Я очень горжусь своей командой и невероятно счастлив быть президентом этого клуба.
Пиоли после вылета от «Ромы» говорил:
Может быть, это был грех самонадеянности – думать, что «Рома» не сможет поставить нас в затруднительное положение. Это наша ошибка, и мы дорого заплатили за нее.
С этим Стефано борется ещё с предыдущего сезона. Ничего не изменилось в текущем – были скверные матчи в ЛЧ, пижонство Леау, которое стоило нескольких очков. Выход менеджер так и не нашёл. Теперь он в западне. Не из-за разговоров о новом тренере, которые витают вокруг команды. А потому, что ему придётся отработать до конца, понимая неизбежность прощания.
В клубе уже приняли решение попрощаться со Стефано по окончании сезона, но произойдёт это летом. До этого момента Пиоли продолжит биться о стену.
Дерби подведёт черту
Как и в прошлом году – правда, тогда цена противостояния была куда выше из-за равных шансов на успех и стадии турнира. Команды пересеклись в полуфинале Лиги чемпионов. Решали, кому спорить с «Сити» за трофей. При этом у обоих коллективов сезон складывался нестабильно – перед Индзаги, как и перед Пиоли, стоял вопрос отставки. И тогда оба раза победителями выходили «нерадзурри».
В сентябре – уже в 1-м круге Серии А – преимущество «Интера» стало гораздо очевиднее. Команда перешла в другую весовую категорию и просто разобрала соперника (5:1). И теперь коллективы сойдутся в последний раз в этом сезоне. У «Милана» микроскопические шансы зацепить очки, взять то, что отдалённо напомнит реванш – для этого нужно перенести всю накопившуюся спортивную злость от ошибок и провалов на поле.
«Нерадзурри» же могут эффектно оформить титул – в поединке с принципиальным соперником, которого в последние годы растоптали.
Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Спортиелло – Тео Эрнандес, Томори, Габбиа, Калабрия – Муса, Адли – Леау, Лофтус-Чик, Чуквуэзе – Йович.
Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Зоммер – Ачерби, Бастони, Биссек – Димарко, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Дармиан – Тюрам, Санчес.
Прогноз Soccer.ru: заранее не поздравляют – и мы не будем. Просто дождёмся победы «Интера», которая заставит забыть о еврокубковых неудачах.
На счету обоих клубов по 19 титулов чемпиона страны.
После матча Интер досрочно станет чемпионом Италии.
Мои поздравления, славные Nerazzurri!!!
INTER FORZA!
Lo sai... Ты знаешь
Dicono che... Говорят что
L`amor per te... Любовь к тебе
Mi fa teppista... Делает меня хулиганом
Faro in modo che... Я буду действовать так
La faccia mia Чтобы меня больше
non sia piu vista... не было видно
Andro dove il mio cuor. Я пойду туда, куда сердце
mi portera...senza paura... меня позовет:.без страха
Faro quel che potro Я буду делать все, что смогу
per la mia Inter!.... для моего Интера!
На счету обоих клубов по 19 титулов чемпиона страны.
После матча Интер досрочно станет чемпионом Италии.
Мои поздравления, славные Nerazzurri!!!
INTER FORZA!
Lo sai... Ты знаешь
Dicono che... Говорят что
L`amor per te... Любовь к тебе
Mi fa teppista... Делает меня хулиганом
Faro in modo che... Я буду действовать так
La faccia mia Чтобы меня больше
non sia piu vista... не было видно
Andro dove il mio cuor. Я пойду туда, куда сердце
mi portera...senza paura... меня позовет:.без страха
Faro quel che potro Я буду делать все, что смогу
per la mia Inter!.... для моего Интера!
А Пиоли просто доиграет сезон и уйдёт
А Пиоли просто доиграет сезон и уйдёт