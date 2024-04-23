«Челси» нужно выключить «Арсенал» из чемпионской гонки. «Синие» снова претендуют на еврокубки

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сегодня, 13:44

Достаточно подняться на 6-7-е место.

У «Арсенала» нет права на ошибку

- У английских грандов в целом время разочарований. В Лиге Европы «Ливерпуль» и «Вест Хэм» были среди фаворитов – и те, и другие слетели в четвертьфиналах. В Лиге чемпионов ниже ожиданий выступил не только «Манчестер Сити» — «Арсенал» абсолютно неожиданно вылетел от «Баварии». Всё же «канониры» нарастили достаточную мощь, чтобы уверенно идти по чемпионату и еврокубкам. Да и мюнхенцы проваливают вторую часть нынешнего сезона. Но здесь в пользу немцев сыграл опыт Томаса Тухеля. Поскольку в Бундеслиге ничего не светит, о ней «Бавария» просто забыла – а в ЛЧ добилась гостевой ничьей и в домашнем поединке закрылась, забив первой. «Канониры» пока недостаточно опытны, чтобы добиваться результата при таких сценариях. Вылет из четвертьфинала – обидно. С другой стороны, фокус изначально был на чемпионате – и теперь лондонцы наконец могут не отвлекаться.

- Это из плюсов. Из минусов – с еврокубковой кампанией закончили и прямые конкуренты – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Преимущества у лондонцев нет никакого – да и гонка слишком плотная. Ничья в очном поединке с «горожанами» не позволила «Арсеналу» закрепиться на 1-й строчке – в лидеры вырвался «Ливерпуль». Ещё одну ошибку подопечные Микеля Артеты неожиданно допустили в середине апреля, когда потерпели поражение от «Астон Виллы» — так ещё и дома. Мерсисайдцы в аналогичных условиях подарили 3 очка «Пэлас» — и на вершину АПЛ запрыгнул уже «Сити». Перед дерби «пушкари» вновь занимают 1-е место с 74 очками в активе, столько же у банды Клоппа. «Горожане» же идут на 3-й строчке – и при отставании в 1 балл имеют матч в запасе. Это всё, что нужно знать о напряжении чемпионской гонки.

«Челси» самоустраняется, как только их начинают хвалить

- Не хватает «аристократам» стабильности, чтобы выбраться из болота. Команда выдаёт неплохие отрезки, но они заканчиваются, стоит только заговорить о борьбе за еврокубки. В ноябре после отличных матчей против «Тоттенхэма» (4:1) и «Сити» (4:4) могли догонять МЮ с «Ньюкаслом» — предстояло играть с «сороками». Поражение 1:4, затем 1:2 от манкунианцев — провал на 13-е место. Новое восхождение, к 22-му туру – 9-е место и какие-то 4 балла до идущего 6-м «Вест Хэма». И сразу – провалы с «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

- И это лишь чемпионат. Как только запахло трофеем (могли взять Кубок Английской Лиги), «синие» спасовали перед молодёжью «Ливерпуля». А самая свежая рана – от «Ман Сити» в полуфинале Кубка страны. Пока что лондонцам противопоказано даже думать о борьбе за трофеи или хотя бы топ-5 АПЛ .

- Хотя лондонцы неизбежно с этим столкнутся. Коллектив снова выдаёт неплохой отрезок – в феврале обыграли «Пэлас» и снова отобрали балл у «Сити», ещё поделили очки с «Брентфордом», «Бернли» и «Шеффилдом», обыграли «Ньюкасл», МЮ и «Эвертон». Так, «Челси» опять претендует на возвращение в зону еврокубков – на 3 балла отстают от «сорок» и «красных дьяволов». Кубок Лиги у «Ливерпуля», национальный Кубок может забрать «Сити» — тогда в чемпионате разыграются 7 путёвок.

Головоломки от Почеттино и Артеты

Оба тренера способны доставить проблемы друг другу. Маурисио предстоит разобраться с игровыми сочетаниями «Арсенала». В центре поля и линии обороны всё понятно – Эдегор и Райс лидеры, которые не пропускают топ-матчи, в связке с ними часто выходит Хаверц, центр обороны цементируют Магальяэс и Салиба, по флангам – Уайт и Кивиор/Зинечнко. Куда тяжелее будет угадать состав в группе атаки. Раньше неизменным было трио Мартинелли-Жезус-Сака, но оно потребовало модификации. Мартинелли в начале марта травмировал колено – и с тех пор в чемпионате выходит только с замены. А Жезус ожидаемо не решает проблем «канониров» в завершении.

Поэтому первого может заменять Леандро Троссард, а последнего – тот же Хаверц. Перевод Кая на острие тянет за собой ещё несколько изменений – Жезуса Артета может оставить в старте, но выпустить на фланге, а место немца в центре поля оставляют для Жоржиньо – тогда итальянец играет опорника, а не Деклан. Вопрос – к какому из сценариев готовиться?

«Канониры» же столкнутся с хаосом, который вносит в игру «Челси». Понятно – устойчивого основания у команды нет, зато есть индивидуальное мастерство отдельных лидеров, которое позволяет в буре выцеплять моменты и конвертировать их в голы. «Юнайтед» в таком безумии остался без очков – а ведь отыгрался с 0:2 и вёл в счёте! Если «Арсенал» хоть на момент отпустит инициативу, обратно можно и не всплыть.

В дерби более успешны гости

Тот случай, когда домашние стены скорее мешают. В последние пару сезонов установилась прочная тенденция – успешнее всегда гостевая команда. В мае 2021-го 3 очка со «Стэмфорд Бридж» увезли «канониры» — а уже в августе победу на «Эмирейтс» праздновали «аристократы». В 2022-м – две победы «Арсенала» на выезде, а после исключения (3:1 победа «пушкарей» дома) – камбэк «красных» с 0:2 перед синей частью Лондона.

Прогноз Soccer.ru: сейчас всё же не тот случай, когда «Арсеналу» простительно вальяжно упустить очки. Чемпионские повадки формируются, когда под огромным давлением добывается необходимый результат – и чтобы остаться в гонке, «канониры» эти повадки покажут.