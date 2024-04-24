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ЦСКА подшутил над арестом Промеса в ролике перед матчем со «Спартаком»

вчера, 13:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:30 Не начался

ЦСКА подготовил видеоролик к матчу перенесённого 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

В нём снялся сын вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева. Представляя футболистов обеих команд, Даниил среди прочего сказал:

У «красно-белых» с капитанской повязкой Георгий Джикия. А, он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит.

Также Даниил в ролике произнёс фразу «Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю этот футбол», процитировав ушедшего 19 марта из жизни комментатора Василия Уткина.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:37, ред.
Зря сына подписали под такое.
Лучше бы лазерную указку ему подарили
Интерес
Интерес ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:50
Ждём ответа "Спартака".Думаю,он будет столь же...расточительным для бюджета клуба.Как они без этих " клубных киностудий"играли-непонятно...
adekvat
adekvat ответ albucid (раскрыть)
вчера в 15:39
От сумы, да от тюрьмы не зарекайся.
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
Смеяться будут те, кто выиграет завтра дерби.)
albucid
albucid
вчера в 14:45
Всё это было бы смешно, когда бы не было так глупо.
Futurista
Futurista
вчера в 14:38
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:15
Ох уж эти СММщики со своими примитивными шуточками...
q7qbb8pyc277
q7qbb8pyc277
вчера в 14:09
Спартак будет шутить потом, когда унизит кобыл по страшному.
LOpp
LOpp
вчера в 14:00
как смешно....

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