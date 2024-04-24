ЦСКА подшутил над арестом Промеса в ролике перед матчем со «Спартаком»

1713956089

вчера, 13:54

ЦСКА подготовил видеоролик к матчу перенесённого 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

В нём снялся сын вратаря «армейцев» . Представляя футболистов обеих команд, Даниил среди прочего сказал:

У «красно-белых» с капитанской повязкой Георгий Джикия. А, он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит.

Также Даниил в ролике произнёс фразу «Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю этот футбол», процитировав ушедшего 19 марта из жизни комментатора .