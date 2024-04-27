ЭСК РФС рассмотрит эпизоды из двух матчей 21-го тура РПЛ

ЭСК РФС рассмотрит эпизоды из матчей 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» и «Пари НН» — «Локомотив». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
ЭСК РФС по обращению «Спартака» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с ЦСКА. Это моменты с неназначенным пенальти на 25-й минуте и неудалением Мойзеса на 88-й минуте.
Также ЭСК РФС рассмотрит три эпизода матча между «Пари Нижний Новгород» и московским «Локомотивом». «Пари НН» попросил рассмотреть эпизоды с назначением пенальти на 87-й минуте и неназначением пенальти на восьмой добавленной к основному времени минуте матча. По обращению «Локомотива» комитет рассмотрит неназначение пенальти на 32-й минуте игры.