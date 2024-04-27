ЭСК РФС рассмотрит эпизоды из двух матчей 21-го тура РПЛ

ЭСК РФС рассмотрит эпизоды из матчей 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» и «Пари НН» — «Локомотив». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .

ЭСК РФС по обращению «Спартака» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с ЦСКА . Это моменты с неназначенным пенальти на 25-й минуте и неудалением Мойзеса на 88-й минуте.