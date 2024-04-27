Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

ЭСК РФС рассмотрит эпизоды из двух матчей 21-го тура РПЛ

вчера, 11:00

ЭСК РФС рассмотрит эпизоды из матчей 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» и «Пари НН» — «Локомотив». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

ЭСК РФС по обращению «Спартака» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с ЦСКА. Это моменты с неназначенным пенальти на 25-й минуте и неудалением Мойзеса на 88-й минуте.

Также ЭСК РФС рассмотрит три эпизода матча между «Пари Нижний Новгород» и московским «Локомотивом». «Пари НН» попросил рассмотреть эпизоды с назначением пенальти на 87-й минуте и неназначением пенальти на восьмой добавленной к основному времени минуте матча. По обращению «Локомотива» комитет рассмотрит неназначение пенальти на 32-й минуте игры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСтали известны имена судей на первый матч 1/2 финала ЛЧ «Бавария» — «Реал»
Сегодня, 12:34
Иностранные судьи могут начать работать на матчах РПЛ со следующего сезона
Вчера, 15:52
ОфициальноСтали известны имена арбитров на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги
Вчера, 13:44
Гвардиола: «Никогда не говорю о рефери ни до игры, ни во время, ни после»
26 апреля
«Спартак» обратился в ЭСК и КДК после матча с ЦСКА
26 апреля
УЕФА может вернуть российских делегатов на международные матчи
25 апреля
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:07
По Мойзесу я несколько раз писал. Чистая красная без вариантов. Вопросы к ВАР
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:59
Спасибо за разъяснения по Дуарте и Чернову. Но почему нет их по Мойзесу?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:38
Поясню. Толк есть. Например в ситуации с Дуарте. В борьбе с ним нарушил правила Гайич. После остановки игры и назначения штрафного в пользу Спартака Дуарте намеренно отмахнулся от Гайича. Именно за это и был наказан ЖК. Это обычная практика. А вот почему Чернов при отложенном штрафном не получил ЖК это вопрос к судье. Но правдолюбцам КБ это вопрос не интересен по понятным причинам, им правда не нужна.
cska1948
cska1948
вчера в 13:15
Сколько было, со стороны тарасовских болельщиков, шума по поводу ЖК Дуарте, а для ЭСК этот вопрос предельно ясен и поэтому на него и время тратить не будут.
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:13
Поэтому его, пенальти, и не было.
lotsman
lotsman
вчера в 12:31
Никакого пенальти там не должно было быть.
nygrhpzh4c6w
nygrhpzh4c6w
вчера в 11:47
ЭСК не нужная контора, только деньги прожигает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:44
Какой толк от ваших рассмотрений .
112910415
112910415
вчера в 11:27
сизифов труд, классика жанра !
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:24
Ну вот нашли себе работу тунеядцы... :)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:07
После каждого тура у ЭСКа работы выше крыше, жаль только, что все это бестолку....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 