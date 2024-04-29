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Стало известно, какую позицию «Ливерпуль» укрепит этим летом

вчера, 12:36

«Ливерпуль» намерен укрепить линию обороны этим летом.

По данным источника, «красные» уже начали рассматривать кандидатов на позицию центрального защитника.

В ближайшие недели руководство «Ливерпуля» обсудит претендентов с Арне Слотом.

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Все комментарии
d88vuk6szye7
d88vuk6szye7
вчера в 15:14
Только новый тренер об этом не знает.
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:54
Клопп был бы рад, но все это время он искал опорника
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:36
Это Ливерпулю не поможет, клуб будет в середине таблицы барахтаться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:38
ревизию того, что в клубе есть.
Гомес и Матип не уровень Ливерпуля.
Ван Дейк скорей всего уйдет на заработки.
В чулане клуба под лестницей в обнимку со своими чемоданами существует еще и Нэт Филлипс. Ах да. он в аренде в Кардиффе. Пора продать хоть за 5 млн.
Конате и Кванса оставит в клубе.
Очень нравится Зено Дебасте – главном открытии Андерлехта.
В моей Фентези всегда будет))
Игрок начинал на позиции плеймейкера, сохранились хорошие технические данные. Несмотря на свои 190+ см, довольно подвижен. Уверен в верховых единоборствах. Что еще нужно Ливеопулю?
из Бенфики и Спортинга игроки от 100 млн. Слишком нереально.
Дебасте лучший вариант)))) Но центр.защитник нужен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:36
Клопп: "А что, разве так можно было?"
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:09
посмотрим что в итоге получится
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:37
молодцы
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