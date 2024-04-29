Стало известно, какую позицию «Ливерпуль» укрепит этим летом

«Ливерпуль» намерен укрепить линию обороны этим летом.
По данным источника, «красные» уже начали рассматривать кандидатов на позицию центрального защитника.
В ближайшие недели руководство «Ливерпуля» обсудит претендентов с Арне Слотом.
«Ливерпуль» намерен укрепить линию обороны этим летом.
По данным источника, «красные» уже начали рассматривать кандидатов на позицию центрального защитника.
В ближайшие недели руководство «Ливерпуля» обсудит претендентов с Арне Слотом.
Гомес и Матип не уровень Ливерпуля.
Ван Дейк скорей всего уйдет на заработки.
В чулане клуба под лестницей в обнимку со своими чемоданами существует еще и Нэт Филлипс. Ах да. он в аренде в Кардиффе. Пора продать хоть за 5 млн.
Конате и Кванса оставит в клубе.
Очень нравится Зено Дебасте – главном открытии Андерлехта.
В моей Фентези всегда будет))
Игрок начинал на позиции плеймейкера, сохранились хорошие технические данные. Несмотря на свои 190+ см, довольно подвижен. Уверен в верховых единоборствах. Что еще нужно Ливеопулю?
из Бенфики и Спортинга игроки от 100 млн. Слишком нереально.
Дебасте лучший вариант)))) Но центр.защитник нужен.
Гомес и Матип не уровень Ливерпуля.
Ван Дейк скорей всего уйдет на заработки.
В чулане клуба под лестницей в обнимку со своими чемоданами существует еще и Нэт Филлипс. Ах да. он в аренде в Кардиффе. Пора продать хоть за 5 млн.
Конате и Кванса оставит в клубе.
Очень нравится Зено Дебасте – главном открытии Андерлехта.
В моей Фентези всегда будет))
Игрок начинал на позиции плеймейкера, сохранились хорошие технические данные. Несмотря на свои 190+ см, довольно подвижен. Уверен в верховых единоборствах. Что еще нужно Ливеопулю?
из Бенфики и Спортинга игроки от 100 млн. Слишком нереально.
Дебасте лучший вариант)))) Но центр.защитник нужен.