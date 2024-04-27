Битва за первое место, матчи конкурентов, опять дерби. 26-й тур РПЛ будет очень эмоциональным

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сегодня, 10:22

«Краснодар» может сместить «Зенит».

«Ахмат» – «Пари НН»

- Обстоятельства серьёзно помогли «Ахмату» в критический момент. Когда команда шла ко дну после рокировки Ромащенко-Адиев, ЦСКА дома позволил сопернику играть в большинстве и перевернуть ход встречи. Потом в «Сочи» заявили об отравлении игроков – матч всё равно провели, опять победа. Всего за 2 матча грозненцы выскочили из зоны вылета, минуя даже стыки.

- И теперь это соседи «Пари НН», который проваливает матч за матчем. Всё началось с поражения от «Балтики» – и к 26-му туру банда Юрана подходит с серией из 5 поражений кряду. Теперь это полноправный участник гонки за выживание.

«Спартак» – «Локомотив»

- Одно дерби сменяется другим. Главное, чтобы это развивалось не так вяло – ЦСКА и «Спартак» недавно просто усыпили. Но для «красно-белых» важно, что при Слишковиче пока получается идти без поражений – это нужно, чтобы наладить микроклимат в команде и собраться на концовку сезона.

- Это ещё один матч между прямыми конкурентами – только уже в верхней части таблицы. «Локо» опережает «Спартак» всего на 2 балла и борется с «Динамо» за тройку. Важнейшие 3 очка набрали с неуступчивым «Пари НН» в гостях. Результат дерби будет ключевым в гонке за медали.

«Динамо» – «Зенит»

- Дежавю – ещё недавно «бело-голубые» дублировали выезд в Оренбург, поскольку попали на южноуральцев в Кубке. Теперь предстоит опять сыграть с «Зенитом», который ещё в марте выбил москвичей в нижнюю сетку Кубка России – правда, то был гостевой матч, а теперь «бело-голубые» играют дома.

- Москвичи самоустраняются из чемпионской гонки, как только их в неё включают, но стоит сказать о том, что после двух побед «Динамо» кряду и поражения «Зенита» от «Рубина» у «бело-голубых» есть шанс вернуть интригу в чемпионат. Сейчас отрыв – 6 баллов, в случае победы сократится до трёх. А ещё «Краснодару» играть с «Крыльями», в чемпионате вообще может лидер поменяться.

«Балтика» – ЦСКА

- Очень живо стали смотреться «балтийцы» именно весной – наконец пришёл результат, которого при качественной игре не хватало ранее. В последних трёх турах калининградцы разгромили «Ахмат», обыграли «Крылья» и могли цепляться за очки с «Краснодаром», которому уступили 2:3. Для борьбы за выживание важно, что команда Игнашевича не признаёт авторитетов.

- Но «армейцы» могут заставить. Они забрали балл в дерби со «Спартаком», хотя все ожидали игры в одни ворота – из-за кошмарного матча с «Ахматом» выбыли Файзуллаев и центральные защитники Роша и Дивеев. Хуже расклада не придумаешь, но «красно-синие» свели поединок к борьбе в центре поля, периодически выстреливали опасными моментами. 0:0 при неоптимальном составе – успех, который подарит импульс.

«Крылья Советов» – «Краснодар»

- Вряд ли кто-то ждал, что самарцы продолжат борьбу за первую пятёрку – они и так слишком долго навязывали топам конкуренцию. Осинькин где-то находит резервы, команда набрала очки в 4 из 5 предыдущих туров. Да, уступает «Балтике» – зато делит очки с «Зенитом», выключает «Рубин» и «Факел», справляется с «Уралом».

- Удивительно, что при такой разбалансированной игре «Краснодар» не потерял позиций и даже может вернуть себе лидерство. Надо молиться на «Динамо». И обыгрывать «Крылья» в гостях. Хотя в этом большие сомнения – как может дожимать команда, которая «Балтике» и «Пари НН» позволяет забивать 2-3 мяча?

«Рубин» – «Урал»

- Аномалия в чистом виде – это дарить «сухари» вратарям «Оренбурга» и «Крыльев», при этом отбирая очки у «Локо» и обыгрывая «Зенит» в Санкт-Петербурге. С другой стороны, это вопрос мотивации. У «Рубина» организованная оборона, налажена игра на контратаках. В игре с «Зенитом» это помножилось на феноменальный настрой и расслабленность соперника.

- При таком эмоциональном импульсе казанцы будут явными фаворитами против «Урала» – если, конечно, не возникнет проблем с той же мотивацией. «Шмелям» она не помогает – 1 победа в 4 турах у команды в момент, когда она вплотную соприкоснулась с зоной вылета и должна вгрызаться в соперника ради выживания.

«Сочи» – «Факел»

- Отставание от зоны стыков составляет 5 баллов за 5 туров до финиша, южане проиграли важнейший матч с «Ахматом» – недавним соседом по таблице. Морено критикует лигу за отказ переносить встречу, несмотря на отравление 14 футболистов «Сочи» – жаль, что испанец не присутствовал на поединке с молодёжкой «Ростова» несколько лет назад.

- Продолжаются матчи с командами из нижней части таблицы – «Факел» тоже валится 5-й тур подряд, только теперь нельзя оправдать поражение уровнем соперника. «Крылья» – точно такой же дерзкий коллектив, как и «Факел», а воронежцы к тому же играли дома. Если в таких играх не набирать очки, то и место ближе к стыкам – справедливое.

«Ростов» – «Оренбург»

- Одной показательной порки оказалось достаточно, чтобы осознать ошибки и продолжить рваться в топ-5. Ростовчане возвращались в Екатеринбург после унижения от «Спартака» (1:5) – до этого здесь же команда Валерия Карпина выбила «шмелей» из Кубка. Теперь южане добыли важные 3 очка и сохранили минимальную дистанцию до пятёрки лучших.

- В гостях «Оренбургу» будет сложно. У команды был непростой отрезок – две игры с «Динамо», выезд в Санкт-Петербург. Везде проиграли – теперь попали в стыки. Откладывать с набором очков нельзя.