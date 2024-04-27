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Иностранные судьи могут начать работать на матчах РПЛ со следующего сезона

вчера, 15:52

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о том, когда иностранные арбитры могут начать работу на матчах РПЛ.

В октябре прошлого года стало известно о подписании РФС соглашения о сотрудничестве в сфере судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола.

В этом сезоне российские судьи работали на нескольких матчах саудовского чемпионата.

О том, есть ли планы по работе российских арбитров за рубежом

Планы есть, наши судьи работают. У нас есть другая проблема: мы бы хотели, чтобы иностранные судьи работали здесь. Но тут возникает другая проблема — есть ограничения нашего приказа Минспорта о правилах судейства. У нас могут обслуживать соревнования только судьи, имеющие всероссийскую категорию.

На мой взгляд, это просто бюрократическая процедура Минспорта, которая связана с текущим вопросом формирования правительства. Им сейчас просто не до этого. Я надеюсь, они быстро найдут решение. Иностранные судьи у нас могут обслуживать международные соревнования и матчи сборной России. В этом сезоне это вряд ли получится. Мы ориентируемся на начало следующего сезона.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:40
То, что они не лучше, это точно. Но зато они дороже. А мы не знаем, куда деньги девать.
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 20:58, ред.
Почему бы и нет, будет больший интерес к РПЛ зарубежом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:43
БОльшего унижения для наших арбитров, которое им придумал "родной" РФС, придумать сложно.
Если уж до этого дело действительно дойдёт, прошу РФС "доверять" арбитрам из СА обслуживать матчи середняков или аутсайдеров РПЛ, как это делали они, унижая лучших арбитров РПЛ.
dvuq398ajvgk
dvuq398ajvgk
вчера в 18:40
Уже проходили такое, ничего хорошего.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:45
Если низкая квалификация и подозрение в подкупе - то пусть заморские люди рассудят игру..
112910415
112910415
вчера в 17:26
типа саудовские ?
а можно как-то воздержаться ?
drug01
drug01
вчера в 16:49
Мы их уже видели. Зачем возвращаться к прошлому...
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 16:33
Даешь монгольских судей! РПЛ они подойдут лучше всего, так как с детства умеют пасти скот.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:23
Своих арбитров нужно растить.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:05, ред.
Иностранные судьи не лучше наших!!!
Взять любой чемпионат Европы или мира и мы увидем кучу скандалов, порой даже ошибки наших кажутся простой невинностью.
Кстати в некоторых роликах с нашими судьями комментарии иностранцев очень интересные.
Они там наших судей считают профессионалами с большой буквы и хотят видеть их у себя вместо своих бестолковых и продажных судей.
В любой стране мира на судей большое давление и каждый болельщик думает: "А где то там есть лучше, но только не наши".
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:04
Иностранные это какие? Кукуян своих позовет?))
Гость
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