Иностранные судьи могут начать работать на матчах РПЛ со следующего сезона

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о том, когда иностранные арбитры могут начать работу на матчах РПЛ.
В октябре прошлого года стало известно о подписании РФС соглашения о сотрудничестве в сфере судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола.
В этом сезоне российские судьи работали на нескольких матчах саудовского чемпионата.
О том, есть ли планы по работе российских арбитров за рубежом
Планы есть, наши судьи работают. У нас есть другая проблема: мы бы хотели, чтобы иностранные судьи работали здесь. Но тут возникает другая проблема — есть ограничения нашего приказа Минспорта о правилах судейства. У нас могут обслуживать соревнования только судьи, имеющие всероссийскую категорию.
На мой взгляд, это просто бюрократическая процедура Минспорта, которая связана с текущим вопросом формирования правительства. Им сейчас просто не до этого. Я надеюсь, они быстро найдут решение. Иностранные судьи у нас могут обслуживать международные соревнования и матчи сборной России. В этом сезоне это вряд ли получится. Мы ориентируемся на начало следующего сезона.
Взять любой чемпионат Европы или мира и мы увидем кучу скандалов, порой даже ошибки наших кажутся простой невинностью.
Кстати в некоторых роликах с нашими судьями комментарии иностранцев очень интересные.
Они там наших судей считают профессионалами с большой буквы и хотят видеть их у себя вместо своих бестолковых и продажных судей.
В любой стране мира на судей большое давление и каждый болельщик думает: "А где то там есть лучше, но только не наши".
Взять любой чемпионат Европы или мира и мы увидем кучу скандалов, порой даже ошибки наших кажутся простой невинностью.
Кстати в некоторых роликах с нашими судьями комментарии иностранцев очень интересные.
Они там наших судей считают профессионалами с большой буквы и хотят видеть их у себя вместо своих бестолковых и продажных судей.
В любой стране мира на судей большое давление и каждый болельщик думает: "А где то там есть лучше, но только не наши".
Если уж до этого дело действительно дойдёт, прошу РФС "доверять" арбитрам из СА обслуживать матчи середняков или аутсайдеров РПЛ, как это делали они, унижая лучших арбитров РПЛ.
Если уж до этого дело действительно дойдёт, прошу РФС "доверять" арбитрам из СА обслуживать матчи середняков или аутсайдеров РПЛ, как это делали они, унижая лучших арбитров РПЛ.