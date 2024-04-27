Иностранные судьи могут начать работать на матчах РПЛ со следующего сезона

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вчера, 15:52

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал о том, когда иностранные арбитры могут начать работу на матчах РПЛ .

В октябре прошлого года стало известно о подписании РФС соглашения о сотрудничестве в сфере судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола.

В этом сезоне российские судьи работали на нескольких матчах саудовского чемпионата.