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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стали известны имена арбитров на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 13:44

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура РПЛ.

28 апреля (воскресенье)

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Александр Богданов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VARЕвгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; VARАртём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VARСергей Иванов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; VARАндрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Колобаев.

29 апреля (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; VARАлексей Сухой; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Урал»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Павел Шадыханов; VARВасилий Казарцев; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Факел»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VARАртём Чистяков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; VARАндрей Фисенко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:51
Кукуй худший судья для Динамо, после Карася
Интерес
Интерес
вчера в 19:42
Какой бы не был по фамилии судья,в итоге будет он "никчемная свинья"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:15
Кукуяну Здоровья, всех Благ и Процветания !!!!!

Карасёву Мудрости и Дальновидности !!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:09
Соболезную Сочи и Факелу. Там Рафаэль "МЯСНИК" Шафеев, устроивший настоящую техасскую резню бензопилой в его предыдущий рабочий день в матче ЦСКА-Ахмат.

Карасёв да, лучший вариант, самый некровожадный)

Динамо с Зенитом повезло, Кукуян в 13 играх дал всего 49 ЖК, это низкий показатель. Но он чудит тоже иногда, например матч Урал-Крылья 6 апреля, где было 7 ЖК, 1 КК, 2 пенки. Это, на минуту, четверь от всех ЖК, которые он выдал до того момента
kip-elev
kip-elev
вчера в 17:51
В этом туре повезло Краснодару и КС, Карасёв на сегодняшний день лучший вариант
lotsman
lotsman
вчера в 17:09
Всё нормально. Лишь бы Кукуян ничего не накукуянил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:08
Спартачи будут против. Они всегда против...
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:37
Так Левников же ваш, Спартаковский. Он обычно удаляет на пустом месте в начале игры одного из ключевых игроков соперника, и сразу же, на следующий день едет на "семинар" а Тарасовку. Делиться секретами судейского мастерства. Ну и праздновать общую победу, видимо. Нужно посмотреть, когда очередной семинар. По традиции - понедельник. Лапочкин спалился. Кирюша умнее.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:55
Казарцева не поставили почему то никуда, может обойдётся в этом туре без скандалов. Раньше как то не обращал внимания вообще на судей, но этот гений сумел привлечь моё внимание и к себе и к вопросу в целом
k2mk2fv6d7dp
k2mk2fv6d7dp
вчера в 14:39
Безбородов и Кукуян спартак не судят и нормально.
drug01
drug01
вчера в 14:37
На судей теперь взгляд особый!!! Ошибки будут очень дорого стоить!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:52
Эта тв....рь Казарцев ,ещё жив ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:46
Кукуяну придётся ох как не просто...)
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