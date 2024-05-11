«Рубин» обыграл «Ростов» в домашнем матче

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вчера, 16:08

«Рубин» одержал домашнюю победу над «Ростовом» в матче 28-го тура РПЛ со счётом 3:1.

Голами в составе казанцев отличились (30'), (38') и (65').

За ростовчан мяч забил (73').

Удаления заработали и (оба в составе «жёлто-синих»).

По итогу матча «Рубин» поднялся на 6-е место, а «Ростов» остался на 8-м.