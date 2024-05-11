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«Рубин» обыграл «Ростов» в домашнем матче

вчера, 16:08
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Рубин» одержал домашнюю победу над «Ростовом» в матче 28-го тура РПЛ со счётом 3:1.

Голами в составе казанцев отличились Мацей Рыбус (30'), Александр Мартынович (38') и Богдан Йочич (65').

За ростовчан мяч забил Кирилл Щетинин (73').

Удаления заработали Иван Комаров и Эяд Аль-Аскалани (оба в составе «жёлто-синих»).

По итогу матча «Рубин» поднялся на 6-е место, а «Ростов» остался на 8-м.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:33
Финиш Чемпионата - весьма интригующий..
112910415
112910415
вчера в 19:15
Валера потерял интерес к чемпионату ?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:47
Во Рубин дает: Зенит,Ростов,кто следующий ?
39xmxb3zf5ux
39xmxb3zf5ux
вчера в 18:35
Рубин опустил цска на девятое место, спасибо Рубин.
Сп62
Сп62
вчера в 17:37
Ростовчане темп, который они предложили в чемпионате, очевидно, не выдержали. Нужна более сильная скамейка.
Пепс
Пепс
вчера в 17:36
С победой Рубиновые!!!)))) молодчики!!! Все по делу получилось 👍👍👍👍
Пепс
Пепс ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 17:35
Сплюнь)
Интерес
Интерес
вчера в 17:32
Замены ВАлеры сработали.
particular
particular
вчера в 16:37
Рубин обыграл по игре и обошёл по таблице...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:34
Рубин в следующем сезоне далеко пойдёт !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:30
Сложно предсказывать РПЛ, большинство команд вообще ни за что не борются....то одни сливают, то другие....
nubom
nubom
вчера в 16:29
Уверен что, эти три замены Ростова войдут в историю клуба...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:28
Я уже начинаю сомневаться насколько серьёзно Карпин и тренерский штаб готовят команду к очередному сопернику
Интересно например знал ли тренерский штаб что Рубин больше всех в лиге забивает с 30 по 45 минуту и с угловых?
Я понимаю что предыдущая статистика не имеет отношения к текущему матчу, но всё-таки её надо учитывать при разборе схемы игры и тактики очередного соперника
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:28
логистика измотала ростовчан. думаю, в летом многие покинут клуб.
Рубиновых с заслуженной победой.
рже
рже ответ Борис Доенко (раскрыть)
вчера в 16:24
Неповезло Ростову с тренером, как и нашей сборной, и даже игроки нехотят играть такими раскладами, Комаров и Осипенко тому пример.
Борис Доенко
Борис Доенко
вчера в 16:17
С трудом досмотрел первый тайм. Ноги моей на стадионе не будет. Игра валеры отвратительна.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:15
Всё по делу... Рубин выглядел очень грамотно и организованно. С заслуженной победой!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:12
Поздравляю болельщиков Рубина с победой
Игроки Ростова уже задолбали почти в каждом матче привозить
Обычно в матче 1-2 привоза. К этому уже болельщики Ростова к сожалению привыкли. Но сегодня было было 3 откровенных привоза и один можно сказать случайный
То есть сегодня игроки Ростова 4 раза сами выводили игроков Рубина один на один на свои ворота
Просто повезло что после этих привозов не пропустили. А так был бы настоящий разгром
Гость
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