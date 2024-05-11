«Рубин» обыграл «Ростов» в домашнем матче

«Рубин» одержал домашнюю победу над «Ростовом» в матче 28-го тура РПЛ со счётом 3:1.
Голами в составе казанцев отличились Мацей Рыбус (30'), Александр Мартынович (38') и Богдан Йочич (65').
За ростовчан мяч забил Кирилл Щетинин (73').
Удаления заработали Иван Комаров и Эяд Аль-Аскалани (оба в составе «жёлто-синих»).
По итогу матча «Рубин» поднялся на 6-е место, а «Ростов» остался на 8-м.
Игроки Ростова уже задолбали почти в каждом матче привозить
Обычно в матче 1-2 привоза. К этому уже болельщики Ростова к сожалению привыкли. Но сегодня было было 3 откровенных привоза и один можно сказать случайный
То есть сегодня игроки Ростова 4 раза сами выводили игроков Рубина один на один на свои ворота
Просто повезло что после этих привозов не пропустили. А так был бы настоящий разгром
Игроки Ростова уже задолбали почти в каждом матче привозить
Обычно в матче 1-2 привоза. К этому уже болельщики Ростова к сожалению привыкли. Но сегодня было было 3 откровенных привоза и один можно сказать случайный
То есть сегодня игроки Ростова 4 раза сами выводили игроков Рубина один на один на свои ворота
Просто повезло что после этих привозов не пропустили. А так был бы настоящий разгром
Интересно например знал ли тренерский штаб что Рубин больше всех в лиге забивает с 30 по 45 минуту и с угловых?
Я понимаю что предыдущая статистика не имеет отношения к текущему матчу, но всё-таки её надо учитывать при разборе схемы игры и тактики очередного соперника
Интересно например знал ли тренерский штаб что Рубин больше всех в лиге забивает с 30 по 45 минуту и с угловых?
Я понимаю что предыдущая статистика не имеет отношения к текущему матчу, но всё-таки её надо учитывать при разборе схемы игры и тактики очередного соперника