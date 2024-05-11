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Бруно Гимарайнс не перейдёт в ПСЖ

вчера, 14:09

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс не перейдёт в ПСЖ. Клуб не заинтересован в покупке бразильца.

Футболиста хотят подписать «Арсенал» и «Манчестер Сити».

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Все комментарии
4pcxnffrmed8
4pcxnffrmed8
вчера в 16:05
Правильно!ПСЖ-это колхоз,а в колхозе делать нечего!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:40
да, около 115 млн евро отступные.
на него претендуют псж и реал.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:28
В контракте сумма отступных есть, так что кто выплатит ее и договорится с игроком, тот и заберет его))
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:49
Сити и Арсенал действительно два основных претендента на Бруно. Арсенал интересовался им когда тот еще играл в Лионе, тогда Эду прошляпил игрока, торговался и хотел сбить цену, но потом появился Ньюкасл и заплатил Лиону столько,сколько те хотели! И вот теперь Арсенал готов заплатить почти сотню за Бруно)
Сити тоже интересен Бруно, но у Сити есть пожалуй лучший в мире на сегодня опорник Родри и для чего им Бруно неизвестно!? Плюс Сити интересен другой бразилиц Пакета, который тоже обойдется в приличную сумму, и вот интересно, пойдут ли они за двумя игроками?!
Арсеналу Бруно конечно же нужнее, но что выберет сам игрок неизвестно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:17
вряд ли саудиты отдадут свой актив к катарскому клубу)))
глухая вражда.
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