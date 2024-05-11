Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс не перейдёт в ПСЖ. Клуб не заинтересован в покупке бразильца.
Футболиста хотят подписать «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс не перейдёт в ПСЖ. Клуб не заинтересован в покупке бразильца.
Футболиста хотят подписать «Арсенал» и «Манчестер Сити».
на него претендуют псж и реал.
на него претендуют псж и реал.
Сити тоже интересен Бруно, но у Сити есть пожалуй лучший в мире на сегодня опорник Родри и для чего им Бруно неизвестно!? Плюс Сити интересен другой бразилиц Пакета, который тоже обойдется в приличную сумму, и вот интересно, пойдут ли они за двумя игроками?!
Арсеналу Бруно конечно же нужнее, но что выберет сам игрок неизвестно
Сити тоже интересен Бруно, но у Сити есть пожалуй лучший в мире на сегодня опорник Родри и для чего им Бруно неизвестно!? Плюс Сити интересен другой бразилиц Пакета, который тоже обойдется в приличную сумму, и вот интересно, пойдут ли они за двумя игроками?!
Арсеналу Бруно конечно же нужнее, но что выберет сам игрок неизвестно
глухая вражда.
глухая вражда.