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«Бавария» объявила об уходе Чупо-Мотинга и Сарра

сегодня, 01:05

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что нападающий Эрик Чупо-Мотинг и защитник Буна Сарр покинут клуб по окончании сезона.

Оба футболиста перешли в команду в 2020 году. Чупо-Мотинг провёл за мюнхенцев 122 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач. На счету Сарра 33 игры в составе немецкого клуба, один забитый мяч и четыре ассиста.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:15
Теперь Чупо-Мотингу надо в Италию ещё авось и там блеснёт
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:25
Бавария, судя по всему, состав обновит более чем на 50%...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 02:16
Чупо-Мотинг молодец. С такой фамилией и реально толковой игрой запомнился со Стока еще. (Там еще целый состав из крутых имен было: Кркич, Афеллай, Хесе, Шакири, Зума, Флетчер, Аллен и т.д.)
Бавария не зря купила его с ПСЖ. 1 гол за каждый 3 матч для не основного нападающего, это вполне годно.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:04
Эти игроки не соответствуют уровню Баварии. Верное решение расстаться с ними.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:57
Всему как говорится, своё время .
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