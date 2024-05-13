«Бавария» объявила об уходе Чупо-Мотинга и Сарра

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что нападающий Эрик Чупо-Мотинг и защитник Буна Сарр покинут клуб по окончании сезона.
Оба футболиста перешли в команду в 2020 году. Чупо-Мотинг провёл за мюнхенцев 122 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач. На счету Сарра 33 игры в составе немецкого клуба, один забитый мяч и четыре ассиста.
Бавария не зря купила его с ПСЖ. 1 гол за каждый 3 матч для не основного нападающего, это вполне годно.
Бавария не зря купила его с ПСЖ. 1 гол за каждый 3 матч для не основного нападающего, это вполне годно.