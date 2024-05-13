«Бавария» объявила об уходе Чупо-Мотинга и Сарра

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сегодня, 01:05

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что нападающий и защитник покинут клуб по окончании сезона.

Оба футболиста перешли в команду в 2020 году. Чупо-Мотинг провёл за мюнхенцев 122 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач. На счету Сарра 33 игры в составе немецкого клуба, один забитый мяч и четыре ассиста.