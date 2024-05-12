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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ работает над продлением контракта с Доннаруммой

вчера, 20:49

«Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой.

По информации источника, клуб начал переговоры о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2028 или 2029 года. Действующий договор истекает в 2026-м.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:15, ред.
Донна, как кипер, просто быстро сдулся. В Милане, а также образца последнего Евро, он был бесподобен - золото Евро его заслуга (серия пенальти в 1/2 и в финале).

А по Погба в корне не согласен. Шикарнейший игрок с замечательным ударом и лучшим пасом из всех современных хавов - на уровне Модрича и уже постаревшего Бускетса. Карьера, канеш., у него не ахти из-за слабого характера, но за сборную "трёхцветных" он реально божил.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 06:54
Доннарумма мне напоминает Погба. На бумаге вроде топ-футболисты, а по игре больше распиаренные середняки в блестящей обертке.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ну, я за "Реал" болел из иностранных клубов изначально, хотя одно время смотрел "Арсенал" в основном) Играл в футболке Рауля в футбол. Потом за "Арсенал" стал болеть ещё)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Арсенал был единственный клуб в описании твоего профиля, за который ты болел. Вот откуда.
А вообще ... сменить клуб, это как поменять религию. У меня такое было с Миланом...

Что до сегодняшнего дня насущного..., меня ПСЖ уж как третий сезон драконит, но я пока держусь.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:17
У меня никогда не было на аве "Арсенала" вроде) Сейчас не "Арсенал", потому что, при всём уважении к Артете, я недоволен тем, как он избавился от ряда преданных игроков и вообще его тягомотный футбол мне не нравится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
Паш..., ты чтоль ?
Я тя по Манекен Богданычу узнаю. )
А почему на аве Реал, а не Арсенал ? Тухель в 1/4 отговорил ? ))
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 21:12
Вратарь сомнительный, зато модный, от Фулькруга издалека в норку пускает, зато почти в каждой подборке Соккера про посты футболистов в модной одежде.

Мой кумир, тренер лучшего клуба России Серёжа Манекен продлил бы не глядя.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:52
Навас уходит,надо продлевать с Доннаруммой.
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