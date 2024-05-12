ПСЖ работает над продлением контракта с Доннаруммой

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вчера, 20:49

«Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с вратарём .

По информации источника, клуб начал переговоры о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2028 или 2029 года. Действующий договор истекает в 2026-м.