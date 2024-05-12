ПСЖ работает над продлением контракта с Доннаруммой

«Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой.
По информации источника, клуб начал переговоры о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2028 или 2029 года. Действующий договор истекает в 2026-м.
«Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой.
По информации источника, клуб начал переговоры о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2028 или 2029 года. Действующий договор истекает в 2026-м.
А по Погба в корне не согласен. Шикарнейший игрок с замечательным ударом и лучшим пасом из всех современных хавов - на уровне Модрича и уже постаревшего Бускетса. Карьера, канеш., у него не ахти из-за слабого характера, но за сборную "трёхцветных" он реально божил.
А по Погба в корне не согласен. Шикарнейший игрок с замечательным ударом и лучшим пасом из всех современных хавов - на уровне Модрича и уже постаревшего Бускетса. Карьера, канеш., у него не ахти из-за слабого характера, но за сборную "трёхцветных" он реально божил.
А вообще ... сменить клуб, это как поменять религию. У меня такое было с Миланом...
Что до сегодняшнего дня насущного..., меня ПСЖ уж как третий сезон драконит, но я пока держусь.
А вообще ... сменить клуб, это как поменять религию. У меня такое было с Миланом...
Что до сегодняшнего дня насущного..., меня ПСЖ уж как третий сезон драконит, но я пока держусь.
Я тя по Манекен Богданычу узнаю. )
А почему на аве Реал, а не Арсенал ? Тухель в 1/4 отговорил ? ))
Я тя по Манекен Богданычу узнаю. )
А почему на аве Реал, а не Арсенал ? Тухель в 1/4 отговорил ? ))
Мой кумир, тренер лучшего клуба России Серёжа Манекен продлил бы не глядя.
Мой кумир, тренер лучшего клуба России Серёжа Манекен продлил бы не глядя.