«Локомотив» начнёт работу по продлению контрактов игроков после сезона

1715587909

вчера, 11:11

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, что будущее полузащитника и нападающего будет решаться после окончания сезона.

Все разговоры по дальнейшей нашей работе или не работе с игроками мы будем вести только после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, у нас есть шанс оказаться в турнирной таблице выше, поэтому пока об этом не хочется рассуждать.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 28-летний игрок сборной России провёл 36 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне на его счету 26 матчей, 4 гола и 4 голевых передачи. Контракты обоих игроков истекают текущим летом.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что его клиент близок к уходу из «Локомотива».