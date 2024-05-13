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«Локомотив» начнёт работу по продлению контрактов игроков после сезона

вчера, 11:11

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что будущее полузащитника Антона Миранчука и нападающего Артёма Дзюбы будет решаться после окончания сезона.

Все разговоры по дальнейшей нашей работе или не работе с игроками мы будем вести только после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, у нас есть шанс оказаться в турнирной таблице выше, поэтому пока об этом не хочется рассуждать.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 28-летний игрок сборной России провёл 36 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне на его счету 26 матчей, 4 гола и 4 голевых передачи. Контракты обоих игроков истекают текущим летом.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что его клиент близок к уходу из «Локомотива».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:23
Как раз разберутся, кого есть смысл держать а кого нет...
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