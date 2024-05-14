Мхитарян рассказал, что «Интер» недооценил «Атлетико» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Интера» рассказал, почему его команде не удалось пройти «Атлетико» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Интер» одержал победу в первой игре со счётом 1:0, однако проиграл в ответном матче в основное время со счётом 1:2, а в серии пенальти сильнее оказались «матрасники».

В том поражении виноваты только мы, каждый из нас несёт за него ответственность. Думаю, когда мы повели в счёте в Мадриде, мы немного расслабились. Мы потеряли концентрацию, потому что выиграли дома со счетом 1:0. В первом матче в какой-то момент казалось, что всё решено, но мы сильно ошибались. Возможно, мы недооценили соперника и, когда «Атлетико» сравнял счет, уже были измотаны. Мы не понимали, что происходит на поле. Особенно в последние десять-пятнадцать минут, когда «Атлетико» создавал один опасный момент за другим.