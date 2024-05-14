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Мхитарян рассказал, что «Интер» недооценил «Атлетико» в Лиге чемпионов

вчера, 20:41
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, почему его команде не удалось пройти «Атлетико» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Интер» одержал победу в первой игре со счётом 1:0, однако проиграл в ответном матче в основное время со счётом 1:2, а в серии пенальти сильнее оказались «матрасники».

В том поражении виноваты только мы, каждый из нас несёт за него ответственность. Думаю, когда мы повели в счёте в Мадриде, мы немного расслабились. Мы потеряли концентрацию, потому что выиграли дома со счетом 1:0. В первом матче в какой-то момент казалось, что всё решено, но мы сильно ошибались. Возможно, мы недооценили соперника и, когда «Атлетико» сравнял счет, уже были измотаны. Мы не понимали, что происходит на поле. Особенно в последние десять-пятнадцать минут, когда «Атлетико» создавал один опасный момент за другим.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:10
С преимуществом в 1 гол расслабляться нельзя, тогда и дальше по турниру не пройти, если так считать.
85j8ufy45hjz
85j8ufy45hjz
вчера в 20:59
Интер был слишком самоуверен и поэтому поплатился
Гость
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