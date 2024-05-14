Гвардиола: «АПЛ это скучно?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о скуке в АПЛ в связи с победами «горожан» в последние годы:
Премьер-Лига это скучно? Это самая сложная лига мира. Многие считают, что в футболе всё решают деньги, но это не так. Если бы это было так, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал» должны были выиграть все титулы. Они потратили больше нас в последние 5-6 лет.
Какое аккуратное высказывание, ха-ха) Только "Арсенал" только последние 5 лет и тратил, а МС 8 лет всаживал самые большие деньги в АПЛ ещё до прихода Пепа)) Так что высказывание насчёт "Арсенала" совсем не правдивое.
В остальных-то клубах просто клоунское руководство, Глейзеры, которым пофиг на результаты, Генри, который мучения сбитого немца сколько лет терпел, аутист Боули.
Какое аккуратное высказывание, ха-ха) Только "Арсенал" только последние 5 лет и тратил, а МС 8 лет всаживал самые большие деньги в АПЛ ещё до прихода Пепа)) Так что высказывание насчёт "Арсенала" совсем не правдивое.
В остальных-то клубах просто клоунское руководство, Глейзеры, которым пофиг на результаты, Генри, который мучения сбитого немца сколько лет терпел, аутист Боули.
Ливерпуль за 30 лет первое чемпионство взял с приближенными тратами, Артета уже второй год пытает свое счастье, МЮ с лярдами только по праздникам играет в ЛЧ, про Челси молчу. Сити при шейхах только двух тренеров сменил, это о многом должно говорить людям, понимающим футбол
Ливерпуль за 30 лет первое чемпионство взял с приближенными тратами, Артета уже второй год пытает свое счастье, МЮ с лярдами только по праздникам играет в ЛЧ, про Челси молчу. Сити при шейхах только двух тренеров сменил, это о многом должно говорить людям, понимающим футбол
Переходим в АПЛ,поболеем за М Сити,начал болеть как то когда перешел туда Пеп
Переходим в АПЛ,поболеем за М Сити,начал болеть как то когда перешел туда Пеп