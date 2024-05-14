Гвардиола: «АПЛ это скучно?»

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос журналиста о скуке в АПЛ в связи с победами «горожан» в последние годы:

Премьер-Лига это скучно? Это самая сложная лига мира. Многие считают, что в футболе всё решают деньги, но это не так. Если бы это было так, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал» должны были выиграть все титулы. Они потратили больше нас в последние 5-6 лет.