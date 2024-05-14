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Гвардиола: «АПЛ это скучно?»

вчера, 11:29

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о скуке в АПЛ в связи с победами «горожан» в последние годы:

Премьер-Лига это скучно? Это самая сложная лига мира. Многие считают, что в футболе всё решают деньги, но это не так. Если бы это было так, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал» должны были выиграть все титулы. Они потратили больше нас в последние 5-6 лет.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:19
АПЛ была интересна в 00-х, так как команд сильных было больше. Сейчас у МС нет конкурентов, Арсенал пытается в этом сезоне навязать борьбу, но чтобы выиграть у МС титул чемпиона АПЛ нужно делать отрыв в 9-10 очков и поддерживать его в течение сезона. То что делает Арсенал может не хватить, про Ливерпуль не говорю, скаузеры теряли очки в тех матчах, где их терять нельзя.
В целом уровень великих команд упал в АПЛ, также как и в Серии А.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:14
Мне хоть не нравится что такие клубы появляются как Челси и Сити, но стоит признать, что подход, организация в клубах у них получается лучше чем в исторических МЮ, Ливерпуле и Арсенале. Видимо время поменялось, а эта тройка не перестроилась под реалии и теперь не могут конкурировать с МС, а до этого с Челси.
Плюс такой стабильный Сити это еще большая заслуга Пепа. Не фанат его, но скорее всего с другим тренером вряд ли так стабильно бы боролись за первое место. Может только у Анчелотти бы получилось.
3ton
3ton
вчера в 17:48, ред.
Где Сити идет к 6му чемпионству за 8 лет и 4му подряд 😂😂
В Ла Лиге такое не удавалось 😂
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:44
Сильная лига где крутится большие деньги, Пеп забыл как Арабы подняли Сити когда боролись за выживание в месте с Блекберном
Imrebellion
Imrebellion ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:21
"Даже"?))) Кого именно ты спрашивал? Если ты смотришь футбол, топ комментаторов, интервью лучших тренеров, понятие "тики-така Барсы" или "включили праймовую Барсу" - это означает восторг от исполнения.
САФ: "Нам преподали урок как играется футбол" - этим всё сказано.
Не путай тупой ватокат с той тики-такой. Там все элементы футбола от паса до гола со всеми контрпрессингами, обводками, нереальными передачами собрано на высшем уровне. От того все трофеи за пару лет, треблы, 150 голов за сезон, 80% владения, сплошные победы. Может "скучно" в смысле без шансов для соперника, это другой посыл.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 15:57
Ха-ха-ха, никто говоришь? Спроси даже нейтральных болельщиков. Очень скучно было смотреть их игры. Аж убаюкивало...
Imrebellion
Imrebellion ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:48
Ахахахаха. При чем тут "тики-така" Барсы?)) Никто, НИКТО в мире не принижает праймовую Барсу с тики-такой, а ты придумал такой антихайп? Может посмотришь как в действительности исполняли этот стиль??
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:44
Нет, Английская Примьер Лига это не скучно. В действительности скучно было то, что называется "тики-така" Барселоны. Когда два игрока стоят в центре поля в двух метрах друг от друга, катают между собой, для статистики. А потом, после матча могут рассказывать, какие они крутые, типа набирают за матч 800 передач.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:07
Настоящая, интересная,захватывающая лига это АПЛ,остальные все отстой.Ла Лигу тоже превратили в лигу Реала,долго там не будет никакой конкуренции и интерес пропал у многих,так как болельщиков Барсы сотни миллионов по миру а Барсу тоже превратили в обычный середняк.
Переходим в АПЛ,поболеем за М Сити,начал болеть как то когда перешел туда Пеп
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
Так я не говорю, что это проблемы Пепа, но конкретно по "Арсеналу" он не прав - только последние 5 лет Кроенке начал вкладывать деньги приличные, т.е. полностью боевой состав он только собрал.
allemz
allemz ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
Так это не проблемы Пепа, что где-то аутисты засели, это не оправдывает их баснословные траты, что выливаются в ничего. Сити до Пепа типо всаживал деньги, но в отличие от других транжир улучшили академию (у Сити она и так одна из лучших была доселе) и построили команду, два титула АПЛ при разных тренерах.
Ливерпуль за 30 лет первое чемпионство взял с приближенными тратами, Артета уже второй год пытает свое счастье, МЮ с лярдами только по праздникам играет в ЛЧ, про Челси молчу. Сити при шейхах только двух тренеров сменил, это о многом должно говорить людям, понимающим футбол
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 13:31
"Они потратили больше нас в последние 5-6 лет."

Какое аккуратное высказывание, ха-ха) Только "Арсенал" только последние 5 лет и тратил, а МС 8 лет всаживал самые большие деньги в АПЛ ещё до прихода Пепа)) Так что высказывание насчёт "Арсенала" совсем не правдивое.

В остальных-то клубах просто клоунское руководство, Глейзеры, которым пофиг на результаты, Генри, который мучения сбитого немца сколько лет терпел, аутист Боули.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 13:02
АПЛ это всегда весело.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:50
Щас самое интересное это в РПЛ происходит. Где три команды отказываются от титула
allemz
allemz
вчера в 11:33
Пеп после 2021 года совсем другой человек стал, глаза радуются, ведь АПЛ меняет людей, вот вам ещё одно следствие)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
Если сравнивать с ФНЛ, то может и скучно!)) А из топ-5 лиг конечно самая интересная!))
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