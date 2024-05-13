Тен Хаг рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о проблемах «красных дьяволов»:

У нас есть проблемы, которые стоят нам результатов. Но я не знаю, на каком месте мы должны быть с таким количеством травм. Если все ваши игроки в строю, вы набираете больше очков. Особенно в линии защиты.