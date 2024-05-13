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Тен Хаг рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о проблемах «красных дьяволов»:

У нас есть проблемы, которые стоят нам результатов. Но я не знаю, на каком месте мы должны быть с таким количеством травм. Если все ваши игроки в строю, вы набираете больше очков. Особенно в линии защиты.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:16
Как всегда, слышны оправдания. У Анчелотти тоже были проблемы с травмами и в особенности в защите, но Реал становится чемпионом страны и играет в финале ЛЧ, а МЮ на 8 месте.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 13:56
В прошлом сезоне у Ливерпуля были травмы, но клуб занял 5 место в АПЛ. Клопп разве постоянно говорил о травмах?
МЮ не займёт уже 5 место в АПЛ, а отмазки те же.
Ну допустим все будут в строю, разве такой МЮ способен выиграть АПЛ в следующем сезоне? А именно этого от него ждут. Про ЛЧ вообще не говорю, там даже Копенгаген сложно пройти.
Сидел бы в Аяксе и спокойно работал бы. Не можешь сказал бы прямо - этот клуб не подниму (тем самым отказал бы МЮ).
Сейчас Тен Хаг себе и другим портит нервы.
shur
shur
вчера в 13:26
...капитан корабля не ноет, а последним покидает судно! У тебя хоть все будут здоровы, эти все уже давно показали на что они способны!
Сказачник ....!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:06
56 лысый. На сколько больше очков ты набираешь? Есть большая разница по его мнению между 8 и 6 местами? Когда все в строю МЮ на 6 месте, когда все травмированы, МЮ на 8 месте.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Hephaestus (раскрыть)
вчера в 12:53
да, так оно и есть.
а самая большая проблема Юнайтед тен хага (маленький тренер)
это отсутствие морального духа, ментального боевитости.
конфликт с Санчо и особенно с Роналду, доказал каждому что нет единой команды, каждый живет сам по себе и играет сам по себе.
и только случайно они все вместе оказались на поле в футболке МЮ.
эти игроки не будут биться за Тен Хага. не сейчас, не через год.
ну а ветеранов-фанатов МЮ разбаловал великий шотландец своими победами, старанием, командным духом, Ферги таймом и трофеями.
прямо сейчас МЮ обычная безликая команда.
каков тренер, таковы и его игроки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:39
Эрик Агент Х. докладывает.
Все поставленные задачи успешно решаются.
не совсем
не совсем
вчера в 12:32
проблема МЮ намного больше чем любой тренер МЮ, это вся система МЮ
когда Тен Хаг говорит после поражения от Арсенала, что виноваты игроки и их отношение к делу, никто не задается вопросом - а кто поставил их в состав?
поставь вместо миллионеров - молодежь пусть покажут, пообещай им место в составе и отправить Каземиро вместо них в дубль, славу и девок...
2yya8cdjykkr
2yya8cdjykkr
вчера в 12:19
У нас есть проблемы, которые стоят нам результатов - сказала главная из них
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 12:18
Проблема МЮ это Тен Хаг.
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