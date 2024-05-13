Тен Хаг рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о проблемах «красных дьяволов»:
У нас есть проблемы, которые стоят нам результатов. Но я не знаю, на каком месте мы должны быть с таким количеством травм. Если все ваши игроки в строю, вы набираете больше очков. Особенно в линии защиты.
когда Тен Хаг говорит после поражения от Арсенала, что виноваты игроки и их отношение к делу, никто не задается вопросом - а кто поставил их в состав?
поставь вместо миллионеров - молодежь пусть покажут, пообещай им место в составе и отправить Каземиро вместо них в дубль, славу и девок...
когда Тен Хаг говорит после поражения от Арсенала, что виноваты игроки и их отношение к делу, никто не задается вопросом - а кто поставил их в состав?
поставь вместо миллионеров - молодежь пусть покажут, пообещай им место в составе и отправить Каземиро вместо них в дубль, славу и девок...
а самая большая проблема Юнайтед тен хага (маленький тренер)
это отсутствие морального духа, ментального боевитости.
конфликт с Санчо и особенно с Роналду, доказал каждому что нет единой команды, каждый живет сам по себе и играет сам по себе.
и только случайно они все вместе оказались на поле в футболке МЮ.
эти игроки не будут биться за Тен Хага. не сейчас, не через год.
ну а ветеранов-фанатов МЮ разбаловал великий шотландец своими победами, старанием, командным духом, Ферги таймом и трофеями.
прямо сейчас МЮ обычная безликая команда.
каков тренер, таковы и его игроки.
а самая большая проблема Юнайтед тен хага (маленький тренер)
это отсутствие морального духа, ментального боевитости.
конфликт с Санчо и особенно с Роналду, доказал каждому что нет единой команды, каждый живет сам по себе и играет сам по себе.
и только случайно они все вместе оказались на поле в футболке МЮ.
эти игроки не будут биться за Тен Хага. не сейчас, не через год.
ну а ветеранов-фанатов МЮ разбаловал великий шотландец своими победами, старанием, командным духом, Ферги таймом и трофеями.
прямо сейчас МЮ обычная безликая команда.
каков тренер, таковы и его игроки.
МЮ не займёт уже 5 место в АПЛ, а отмазки те же.
Ну допустим все будут в строю, разве такой МЮ способен выиграть АПЛ в следующем сезоне? А именно этого от него ждут. Про ЛЧ вообще не говорю, там даже Копенгаген сложно пройти.
Сидел бы в Аяксе и спокойно работал бы. Не можешь сказал бы прямо - этот клуб не подниму (тем самым отказал бы МЮ).
Сейчас Тен Хаг себе и другим портит нервы.
МЮ не займёт уже 5 место в АПЛ, а отмазки те же.
Ну допустим все будут в строю, разве такой МЮ способен выиграть АПЛ в следующем сезоне? А именно этого от него ждут. Про ЛЧ вообще не говорю, там даже Копенгаген сложно пройти.
Сидел бы в Аяксе и спокойно работал бы. Не можешь сказал бы прямо - этот клуб не подниму (тем самым отказал бы МЮ).
Сейчас Тен Хаг себе и другим портит нервы.