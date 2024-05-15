Хамес может перейти в «Бока Хуниорс»

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вчера, 20:25

Полузащитник «Сан-Паулу» может продолжить карьеру в Аргентине.

По данным источника, в подписании колумбийца заинтересован «Бока Хуниорс». Пока руководство аргентинского клуба раздумывает над трансфером бывшего игрока «Реала».