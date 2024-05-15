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Хамес может перейти в «Бока Хуниорс»

вчера, 20:25

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Аргентине.

По данным источника, в подписании колумбийца заинтересован «Бока Хуниорс». Пока руководство аргентинского клуба раздумывает над трансфером бывшего игрока «Реала».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:51
было время, и смотрел игры Бока Хуниорс.
и все из за одного игрока.
Хуан Роман Рикельме.
3-кратный победитель кубка либертадорес в состве Боки.
уникальный футболист, который всегда дарил красивый футбол.
и здорово, что Рикельме в Вильярреал нашли друг друга
Месси, Рикельме, Аймара, Марадоны, Роналдо.
а ведь Хамес талант не хуже этих имен.
но колумбиец никогда не хотел быть футболистом.
drug01
drug01
вчера в 21:07
В Аргентине чемпионат поинтереснее желаем удачи
Гость
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