Хамес может перейти в «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Аргентине.
По данным источника, в подписании колумбийца заинтересован «Бока Хуниорс». Пока руководство аргентинского клуба раздумывает над трансфером бывшего игрока «Реала».
Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Аргентине.
По данным источника, в подписании колумбийца заинтересован «Бока Хуниорс». Пока руководство аргентинского клуба раздумывает над трансфером бывшего игрока «Реала».
и все из за одного игрока.
Хуан Роман Рикельме.
3-кратный победитель кубка либертадорес в состве Боки.
уникальный футболист, который всегда дарил красивый футбол.
и здорово, что Рикельме в Вильярреал нашли друг друга
Месси, Рикельме, Аймара, Марадоны, Роналдо.
а ведь Хамес талант не хуже этих имен.
но колумбиец никогда не хотел быть футболистом.
и все из за одного игрока.
Хуан Роман Рикельме.
3-кратный победитель кубка либертадорес в состве Боки.
уникальный футболист, который всегда дарил красивый футбол.
и здорово, что Рикельме в Вильярреал нашли друг друга
Месси, Рикельме, Аймара, Марадоны, Роналдо.
а ведь Хамес талант не хуже этих имен.
но колумбиец никогда не хотел быть футболистом.