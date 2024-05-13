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Тюкавин принёс больше всего очков своему клубу среди всех игроков РПЛ

вчера, 12:56

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин результативными действиями принёс большего всего очков своему клубу среди остальных футболистов РПЛ.

Благодаря действиям Тюкавина москвичи заработали 30 баллов из 53. На втором месте Максим Глушенков из «Локомотива» (20 очков).

Тюкавин принёс больше всего очков своему клубу среди всех игроков РПЛ

Ранее сообщалось, что Тюкавин установил рекорд для игроков «Динамо» в XXI веке.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:45
- Да ну, на фиг! Ваша таблица - всего лишь сухая статистика, и не более того. А футбол - это живая игра. Всё решается на поле. Вот прямо здесь и сейчас.
- Кто-то из вратарей вытащил мяч, летящий в "9-ку" его ворот, кто-то из защитников, стелясь в подкате, вынес мяч с "ленточки" ворот на 90 минуте, кто-то из нападающих держал в "напряге" всю оборону соперника минут 10-15. Пусть и не забил, но свою работу выполнил...
- Кстати, и таблица какого-то хрена на английском. У нас в стране что по-русски писать и разговаривать разучились? А если это выводы какой-то британской футбольной ассоциации - да в гробу я их видел! Мне их мнением подтереться... в одном месте...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:18
Больше всех очков приносят хорошие вратари...а их даже в рейтинге нету...
Гость
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