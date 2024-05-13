Тюкавин принёс больше всего очков своему клубу среди всех игроков РПЛ

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин результативными действиями принёс большего всего очков своему клубу среди остальных футболистов РПЛ.
Благодаря действиям Тюкавина москвичи заработали 30 баллов из 53. На втором месте Максим Глушенков из «Локомотива» (20 очков).
Ранее сообщалось, что Тюкавин установил рекорд для игроков «Динамо» в XXI веке.
- Кто-то из вратарей вытащил мяч, летящий в "9-ку" его ворот, кто-то из защитников, стелясь в подкате, вынес мяч с "ленточки" ворот на 90 минуте, кто-то из нападающих держал в "напряге" всю оборону соперника минут 10-15. Пусть и не забил, но свою работу выполнил...
- Кстати, и таблица какого-то хрена на английском. У нас в стране что по-русски писать и разговаривать разучились? А если это выводы какой-то британской футбольной ассоциации - да в гробу я их видел! Мне их мнением подтереться... в одном месте...
- Кто-то из вратарей вытащил мяч, летящий в "9-ку" его ворот, кто-то из защитников, стелясь в подкате, вынес мяч с "ленточки" ворот на 90 минуте, кто-то из нападающих держал в "напряге" всю оборону соперника минут 10-15. Пусть и не забил, но свою работу выполнил...
- Кстати, и таблица какого-то хрена на английском. У нас в стране что по-русски писать и разговаривать разучились? А если это выводы какой-то британской футбольной ассоциации - да в гробу я их видел! Мне их мнением подтереться... в одном месте...