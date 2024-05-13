Тюкавин принёс больше всего очков своему клубу среди всех игроков РПЛ

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вчера, 12:56

Нападающий «Динамо» и сборной России результативными действиями принёс большего всего очков своему клубу среди остальных футболистов РПЛ .

Благодаря действиям Тюкавина москвичи заработали 30 баллов из 53. На втором месте Максим Глушенков из «Локомотива» (20 очков).

Ранее сообщалось, что Тюкавин установил рекорд для игроков «Динамо» в XXI веке.