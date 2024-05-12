Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаГермания. Бундеслига 2023/2024

Нойер достиг отметки в 500 матчей в Бундеслиге

вчера, 19:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вышел в стартовом составе команды на матч 33-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом».

Футболист проводит 500-ю игру в Бундеслиге. Он стал 12-м игроком, достигшим такого показателя в турнире, а также четвёртым голкипером после Оливера Кана, Айке Иммеля и Ульриха Штайна.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Арсенал» установил новый клубный рекорд по победам в АПЛ за сезон
Вчера, 22:55
ОфициальноКлаудиньо сыграл 100 матчей за «Зенит»
Вчера, 10:45 Фото
«Зенит» находится в своей худшей форме в РПЛ с 2005 года
Вчера, 09:42
Кроос одержал юбилейную победу в Ла Лиге
Вчера, 00:25
«Шеффилд» установил антирекорд АПЛ
11 мая
«Реал» повторил клубный рекорд по сухим матчам за сезон в Ла Лиге
11 мая
Сортировать
Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
А кто вместо него? косячий Ульрайх или неизвестный израильтянин Перетц? Нойер и на следующий сезон останется основным кипером всё равно.
salleeh
salleeh
вчера в 22:51, ред.
Пора и честь знать, хорош уже, реакция не та, иди на покой…
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:49
Но иногда лучше чтобы не интересно но без ляпов))
DaslerU
DaslerU
вчера в 21:40
Пора на пенсию. Из-за него вылетели из ЛЧ, рукожоп.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:29
Пора брать шинель и топать домой...)
gf8wr3sh437h
gf8wr3sh437h
вчера в 20:39
Достойно, почти как наш Акинфеев.
shur
shur
вчера в 20:22, ред.
...Шмехель (старший), Бартез, Нойер это такой тип голкиперов с которыми очень зрелещно,красиво, вкусно,интересно .........Но и невероятной
красоты ЛЯПЫ от них, казусы, просчёты, промахи, отскоки...! Но всё равно они выделяются из многих,рэспект!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:02
Поздравляем Нойера с таким отличным показателем !
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:40
Солидный результат, можно попытаться попасть в первую десятку...
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:36
Неплохо было бы Нойеру отметить этот юбилейный матч очередным "сухарём".)
drug01
drug01
вчера в 19:34
Вот это результат! Это 4 вратарь!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 