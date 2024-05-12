Нойер достиг отметки в 500 матчей в Бундеслиге

1715531119

вчера, 19:25

Вратарь «Баварии» вышел в стартовом составе команды на матч 33-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом».

Футболист проводит 500-ю игру в Бундеслиге. Он стал 12-м игроком, достигшим такого показателя в турнире, а также четвёртым голкипером после , и .