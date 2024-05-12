Нойер достиг отметки в 500 матчей в Бундеслиге

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вышел в стартовом составе команды на матч 33-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом».
Футболист проводит 500-ю игру в Бундеслиге. Он стал 12-м игроком, достигшим такого показателя в турнире, а также четвёртым голкипером после Оливера Кана, Айке Иммеля и Ульриха Штайна.
красоты ЛЯПЫ от них, казусы, просчёты, промахи, отскоки...! Но всё равно они выделяются из многих,рэспект!!!
красоты ЛЯПЫ от них, казусы, просчёты, промахи, отскоки...! Но всё равно они выделяются из многих,рэспект!!!