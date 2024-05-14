Роналду: «Я никогда не разговариваю после 10 вечера, даже по телефону»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о необычно способе, как он поддерживает себя в форме.
Я никогда не разговариваю после 10 вечера, даже по телефону. С этого времени не звоните мне. Я люблю давать своему мозгу отдых.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о необычно способе, как он поддерживает себя в форме.
Я никогда не разговариваю после 10 вечера, даже по телефону. С этого времени не звоните мне. Я люблю давать своему мозгу отдых.
или все таки жесткий игнор? ))
или все таки жесткий игнор? ))