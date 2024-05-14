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Роналду: «Я никогда не разговариваю после 10 вечера, даже по телефону»

вчера, 21:59

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о необычно способе, как он поддерживает себя в форме.

Я никогда не разговариваю после 10 вечера, даже по телефону. С этого времени не звоните мне. Я люблю давать своему мозгу отдых.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:17
Молодец Рон соблюдает режим и ведет здоровый образ жизни. Это помогло ему стать лучшим игроком в истории футбола 🐐
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:31
Майкл Джексон тоже спал в барокамере и думал дожить до 150 лет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:25
молчание после вечерней ссоры с джорджиной - это насилие.
или все таки жесткий игнор? ))
Futurista
Futurista
вчера в 22:05
Гость
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