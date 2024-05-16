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Колосков отказался от посещения конгресса ФИФА по приглашению организации

вчера, 10:56

Почётный член Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков сообщил, что не будет присутствовать на конгрессе организации, который пройдёт 17 мая в Бангкоке.

15 мая в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что делегацию РФС возглавит президент организации Александр Дюков.

Я не лечу, я отказался. Послал им благодарность за приглашение. Сказал, что по состоянию здоровья мне же тяжело лететь. Я же знаю, что такое конгресс, я принимал участие в 27 заседаниях. Прилетел, поужинал, утром конгресс, вечером улетел, вот и всё моё участие сейчас. Решил не лететь.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:44
молодец патриот давно пора вообще перестать с ними общаться
112910415
112910415
вчера в 17:21
это решительный демарш ! )
Интерес
Интерес
вчера в 11:03
Зато Дюкова, сотоварищи,подкормят.ЦЕЛАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ летит,чтобы "за кулисами заседания услышать слова поддержки"!!!НАдо ещё не забыть вперёд взносы заплатить,для подтверждения верности и лояльности.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:59
Нечего тебе там делать. Дома сиди
Гость
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