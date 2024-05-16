Колосков отказался от посещения конгресса ФИФА по приглашению организации

Почётный член Международной федерации футбола ( ФИФА ) сообщил, что не будет присутствовать на конгрессе организации, который пройдёт 17 мая в Бангкоке.

15 мая в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что делегацию РФС возглавит президент организации Александр Дюков.

Я не лечу, я отказался. Послал им благодарность за приглашение. Сказал, что по состоянию здоровья мне же тяжело лететь. Я же знаю, что такое конгресс, я принимал участие в 27 заседаниях. Прилетел, поужинал, утром конгресс, вечером улетел, вот и всё моё участие сейчас. Решил не лететь.