Хуммельс и Горецка не вызваны на Евро-2024

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вчера, 14:36

Защитник «Боруссии» и полузащитник «Баварии» не будут вызваны в сборную Германии на Евро-2024.

Как стало известно, главный тренер национальной команды уже прислал приглашения игрокам «Баварии»: вратарю и защитнику . Кроме того, в сборную будут вызваны: полузащитники («Арсенал») и («Штутгарт»), а также защитник («Айнтрахт»).

Полный список заявки Германии на Евро-2024 будет опубликован в ближайшие дни.