Хуммельс и Горецка не вызваны на Евро-2024

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс и полузащитник «Баварии» Леон Горецка не будут вызваны в сборную Германии на Евро-2024.
Как стало известно, главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн уже прислал приглашения игрокам «Баварии»: вратарю Мануэлю Нойеру и защитнику Александру Павловичу. Кроме того, в сборную будут вызваны: полузащитники Кай Хаверц («Арсенал») и Крис Фюрух («Штутгарт»), а также защитник Робин Кох («Айнтрахт»).
Полный список заявки Германии на Евро-2024 будет опубликован в ближайшие дни.