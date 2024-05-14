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Хуммельс и Горецка не вызваны на Евро-2024

вчера, 14:36

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс и полузащитник «Баварии» Леон Горецка не будут вызваны в сборную Германии на Евро-2024.

Как стало известно, главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн уже прислал приглашения игрокам «Баварии»: вратарю Мануэлю Нойеру и защитнику Александру Павловичу. Кроме того, в сборную будут вызваны: полузащитники Кай Хаверц («Арсенал») и Крис Фюрух («Штутгарт»), а также защитник Робин Кох («Айнтрахт»).

Полный список заявки Германии на Евро-2024 будет опубликован в ближайшие дни.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 21:24
Пока вопросов нет, единственный вопрос по Нойеру, я бы не хотел чтобы он был основным, уже реакция не та и Нюбель смотрится по интереснее…
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:47
Хуммельс сейчас лучший центральный защ у немцев) В чём то лучше, в чём то чуть хуже тольок Рюдигер.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:30
Там и без них есть кому играть !
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:09
Хуммельс хоть и стар, но проводит очень сильно этот сезон, можно было бы и взять в обойму....хотя, тренеру виднее
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:07
Тренеру виднее..Хотя у Хумелься очень хороший сезон
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:45
Да и черт с ними
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