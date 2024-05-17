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В ЦСКА рассказали, в каком состоянии находится Тороп

вчера, 14:08

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии вратаря Владислава Торопа, который получил травму в матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита».

Слава Тороп сейчас находится в одной из московских больниц. По итогам дополнительного обследования будет назначена операция, после чего можно будет определить точные сроки его восстановления.

Хотим выразить слова благодарности нашим коллегам из Санкт-Петербурга: врачам «Зенита» Михаилу Гришину и Владимиру Хайтину, а также главному врачу «Газпром- Арены» Лаврентию Неустоеву. Благодаря их помощи удалось за короткий срок решить вопросы как экстренной госпитализации игрока прямо во время матча в Санкт-Петербурге, так и его дальнейшей транспортировки в Москву.

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Все комментарии
stromshik
stromshik ответ Интерес (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 08:33
Славами часто называют всех, у кого имя заканчивается на ...слав - Вячеслав, Владислав, Станислав, Ростислав, Мечислав, Ярослав и т.д.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:34
Здоровья Парню!!!
vn4yta83tawz
vn4yta83tawz
вчера в 15:24
Травма слишком большая, пусть наше желание поскорее встать в строй поможет ему преодолеть все трудности лечения!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:23
Здоровья парню,дай Бог ему сил !
Гость
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