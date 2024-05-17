В ЦСКА рассказали, в каком состоянии находится Тороп

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии вратаря , который получил травму в матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита».

Слава Тороп сейчас находится в одной из московских больниц. По итогам дополнительного обследования будет назначена операция, после чего можно будет определить точные сроки его восстановления.

Хотим выразить слова благодарности нашим коллегам из Санкт-Петербурга: врачам «Зенита» Михаилу Гришину и Владимиру Хайтину, а также главному врачу «Газпром- Арены» Лаврентию Неустоеву. Благодаря их помощи удалось за короткий срок решить вопросы как экстренной госпитализации игрока прямо во время матча в Санкт-Петербурге, так и его дальнейшей транспортировки в Москву.