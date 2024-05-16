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Алип извинился перед Торопом после матча «Зенита» и ЦСКА

вчера, 08:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Защитник «Зенита» Нуралы Алип на своей странице в социальной сети обратился к вратарю ЦСКА Владиславу Торопу.

Игроки столкнулись друг с другом в первом тайме ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России, после чего голкипер московской команды покинул поле на электрокаре. Позже директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо сообщил, что у Торопа диагностированы тяжёлое сотрясение мозга и множественные переломы костей лицевого черепа.

В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле.

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Все комментарии
NYJ
NYJ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 14:26
Точка ли?!
Ев17
Ев17
вчера в 13:43
Алип вообще недоразумение, а не футболист, то пенальти привезёт, то гол, теперь вратарей калечит
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:12
Алип молоток, а Торопу здоровья
112910415
112910415
вчера в 12:51
умысла не было, простить !
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:58
Это правильно что извинился! Владу здоровья и быстрее вернуться в строй
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:46
В пылу борьбы чего не бывает. Поправляйся Владислав!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:28
Хорошо что не Игорь на воротах стоял,а то бы Алипа вынесли с поля !
lotsman
lotsman
вчера в 10:16
Владислав последователь Игоря Акинфеева. Тот тоже как то смело пошёл на мяч и получил тяжёлую травму.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 10:14
В прошлом матче "озверелого" Заболотного и Мойзеса почему-то не удаляли, судья даже желтую упорно долго не давал. Торопу здоровья и скорейшего выздоровления.
А в отношении Заболотного все-таки бумеранг сработал: вчера в матче получил немало ответных оплеух и самое главное-не забил пенальти.
Никакого злорадства с моей стороны, просто нужно оценивать действия игроков обеих команд, а не выделять единичный момент.
ЦСКА поставил точку в возможности Зенита стать чемпионом, но дал шанс побороться за кубок.
lotsman
lotsman ответ 4rr2gxz9qgc5 (раскрыть)
вчера в 10:09
Лечение за счёт клуба.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:07
На моей памяти у ЦСКА это уже третий случай серьёзных повреждений у вратаря. Как-то не везет именно им с этим. Перхун (Царствие Небесное), Акинфеев, а теперь Тороп.
adekvat
adekvat
вчера в 09:43
Молодец что извенился, а травмы в футболе бывают часто.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:38
В любом случаи - Нуралы нашёл в себе силы и извинился , ну а Владу - Здоровья!
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:37
Он Летел как озверелый, нужно удалять за нанесения такой травмы, не в степях... Уголовка
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:33
Здоровья и качественного выздоровления без последствий Торопу.
Futurista
Futurista
вчера в 09:31
Шел на мяч, пришел в Торопа...
gs9pq8s4f2m7
gs9pq8s4f2m7
вчера в 09:28
Это футбол, травмы бывают всегда, Алип же не Зваболотный, вряд ли он сделал это намеренно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:05
Понять и простить. Не думаю, что был злой умысел...
4rr2gxz9qgc5
4rr2gxz9qgc5
вчера в 09:02
Толку извиняться, надо на лечение подкинуть.
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