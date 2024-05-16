Алип извинился перед Торопом после матча «Зенита» и ЦСКА

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вчера, 08:57

Защитник «Зенита» на своей странице в социальной сети обратился к вратарю ЦСКА .

Игроки столкнулись друг с другом в первом тайме ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России, после чего голкипер московской команды покинул поле на электрокаре. Позже директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо сообщил, что у Торопа диагностированы тяжёлое сотрясение мозга и множественные переломы костей лицевого черепа.