Алип извинился перед Торопом после матча «Зенита» и ЦСКА

Защитник «Зенита» Нуралы Алип на своей странице в социальной сети обратился к вратарю ЦСКА Владиславу Торопу.
Игроки столкнулись друг с другом в первом тайме ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России, после чего голкипер московской команды покинул поле на электрокаре. Позже директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо сообщил, что у Торопа диагностированы тяжёлое сотрясение мозга и множественные переломы костей лицевого черепа.
В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле.
А в отношении Заболотного все-таки бумеранг сработал: вчера в матче получил немало ответных оплеух и самое главное-не забил пенальти.
Никакого злорадства с моей стороны, просто нужно оценивать действия игроков обеих команд, а не выделять единичный момент.
ЦСКА поставил точку в возможности Зенита стать чемпионом, но дал шанс побороться за кубок.
А в отношении Заболотного все-таки бумеранг сработал: вчера в матче получил немало ответных оплеух и самое главное-не забил пенальти.
Никакого злорадства с моей стороны, просто нужно оценивать действия игроков обеих команд, а не выделять единичный момент.
ЦСКА поставил точку в возможности Зенита стать чемпионом, но дал шанс побороться за кубок.