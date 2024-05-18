«Боруссия» попрощалась с Ройсом, устроив для него по ходу матча коридор

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вчера, 19:57

Матч заключительного 34-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Дармштадтом» стал последним для полузащитника за «чёрно-жёлтых».

Перед началом игры болельщики поблагодарили футболиста за выступления, сделав перформанс на трибунах. По ходу поединка, в котором хавбек отличился голом и результативной передачей, «Боруссия» устроила ему коридор.