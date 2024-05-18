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«Боруссия» попрощалась с Ройсом, устроив для него по ходу матча коридор

вчера, 19:57
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 0Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадтМатч завершен

Матч заключительного 34-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Дармштадтом» стал последним для полузащитника Марко Ройса за «чёрно-жёлтых».

Перед началом игры болельщики поблагодарили футболиста за выступления, сделав перформанс на трибунах. По ходу поединка, в котором хавбек отличился голом и результативной передачей, «Боруссия» устроила ему коридор.

«Боруссия» попрощалась с Ройсом, устроив для него по ходу матча коридор«Боруссия» попрощалась с Ройсом, устроив для него по ходу матча коридор

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Ройс Марко  Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Перевод с Твиттер ФК «Боруссия» Дортмунд Фото: Аккаунт ФК «Боруссия» (Дортмунд) в соцсети «X»
Матч с «Дармштадтом» станет для Ройса последним в Бундеслиге
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:21
коридор прямо в игре, визит на Желтую стену Сигнал Идуна Парк ,
целая трибуна с Danke, Marco.
Ройс вышел с капитанской повязкой и за восемь минут убрал Дармштадт.
Марко Ройс настоящая легенда Дортмунда.
таких почти не осталось.
Спасибо, Марко!
Полтора десятилетия наблюдали мы практически за каждой твой игрой.
И всегда было ощущение, что именно ты можешь изменить любой самый неудачный матч...Гениальные передачи, красивые голы, человеческая порядочность, гордость Дортмунда.
Если бы не травмы...
Очень хочется, чтоб эта история закончилась победой в ЛЧ
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:05, ред.
Достойное завершение карьеры в Боруссии .
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