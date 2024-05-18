«Боруссия» попрощалась с Ройсом, устроив для него по ходу матча коридор

Матч заключительного 34-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Дармштадтом» стал последним для полузащитника Марко Ройса за «чёрно-жёлтых».
Перед началом игры болельщики поблагодарили футболиста за выступления, сделав перформанс на трибунах. По ходу поединка, в котором хавбек отличился голом и результативной передачей, «Боруссия» устроила ему коридор.
целая трибуна с Danke, Marco.
Ройс вышел с капитанской повязкой и за восемь минут убрал Дармштадт.
Марко Ройс настоящая легенда Дортмунда.
таких почти не осталось.
Спасибо, Марко!
Полтора десятилетия наблюдали мы практически за каждой твой игрой.
И всегда было ощущение, что именно ты можешь изменить любой самый неудачный матч...Гениальные передачи, красивые голы, человеческая порядочность, гордость Дортмунда.
Если бы не травмы...
Очень хочется, чтоб эта история закончилась победой в ЛЧ
целая трибуна с Danke, Marco.
Ройс вышел с капитанской повязкой и за восемь минут убрал Дармштадт.
Марко Ройс настоящая легенда Дортмунда.
таких почти не осталось.
Спасибо, Марко!
Полтора десятилетия наблюдали мы практически за каждой твой игрой.
И всегда было ощущение, что именно ты можешь изменить любой самый неудачный матч...Гениальные передачи, красивые голы, человеческая порядочность, гордость Дортмунда.
Если бы не травмы...
Очень хочется, чтоб эта история закончилась победой в ЛЧ