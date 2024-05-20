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Джикия: «Время покажет, каким я был спартаковцем»

вчера, 12:18

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, хотел бы он закончить карьеру в составе «красно-белых».

Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни всё бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем. Мне только 30 лет. Всё может быть. Появилась надежда после ухода Абаскаля. Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени. Вообще, если смотреть на игры, результаты... Был плохой момент в Кубке, но изменения были.

Ранее Джикия сообщил, что доволен тем, как клуб с ним попрощался.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:52
спартаковцем не знаю, а защитник так себе
112910415
112910415
вчера в 13:42
достойным был спартаковцем и защитником надёжным !
альсато
альсато
вчера в 12:59
Джикия был капитаном Спартака-а такое не забывается!
phc5vgq8k2fh
phc5vgq8k2fh
вчера в 12:53
Довольно средний игрок, было много привозов и много много пиара.
ubmeqmf3kdx6
ubmeqmf3kdx6
вчера в 12:27
Забудут быстренько о нем, и никто не вспомнит. Это же не Черенков, Титов, Мостовой...
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