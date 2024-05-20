Джикия: «Время покажет, каким я был спартаковцем»

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вчера, 12:18

Защитник «Спартака» ответил на вопрос о том, хотел бы он закончить карьеру в составе «красно-белых».

Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни всё бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем. Мне только 30 лет. Всё может быть. Появилась надежда после ухода Абаскаля. Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени. Вообще, если смотреть на игры, результаты... Был плохой момент в Кубке, но изменения были.

Ранее Джикия сообщил, что доволен тем, как клуб с ним попрощался.