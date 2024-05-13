Головин отреагировал на попадание «Монако» в Лигу чемпионов

Полузащитник «Монако» и сборной России отметил, что для него очень важно то, что в следующем сезоне он сыграет в Лиге чемпионов.

Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков! Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов. Это идёт ещё со времён выступления за ЦСКА , когда было много ярких матчей и эмоций. Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы «Монако» завоевал путёвку в него по итогам сезона.

Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке. Уверен, что по тому, как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов.