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Головин отреагировал на попадание «Монако» в Лигу чемпионов

вчера, 15:31

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин отметил, что для него очень важно то, что в следующем сезоне он сыграет в Лиге чемпионов.

Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков! Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов. Это идёт ещё со времён выступления за ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций. Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы «Монако» завоевал путёвку в него по итогам сезона.

Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке. Уверен, что по тому, как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:06
Перешел бы в Ньюкасл два года назад, когда предлагали....Давно в ЛЧ мог быть.
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:54
...так то оно так, но не жесковато для него...?!
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:53
drug01
drug01
вчера в 16:41
Ещё лучше будет если он перейдёт в Английскую Лигу
zrnmkcmbde6d
zrnmkcmbde6d
вчера в 16:19
У Сани будет шанс отличится, на уровне сильных соперников
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:39
Мои поздравления болельщикам Монако и Шурику !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:39
Послежу за Монако!))) Удачи парням
Гость
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